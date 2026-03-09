Santos aciona Itamaraty para ajudar Lucas Veríssimo a deixar o Catar após contratação

O Santos entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores para tentar viabilizar o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo ao Brasil. O defensor foi contratado recentemente pelo clube paulista, mas permanece no Catar devido ao fechamento do espaço aéreo na região. A situação ocorre em meio às tensões militares no Oriente Médio. Assim, o Peixe busca apoio do Itamaraty para garantir uma saída segura do jogador.

O problema começou após ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Desde então, o país iraniano respondeu com ofensivas contra bases norte-americanas na região. O Catar, onde Lucas Veríssimo está com a esposa, aparece entre os possíveis alvos. Por causa disso, autoridades locais fecharam temporariamente o espaço aéreo.

LEIA MAIS: Guerra no Oriente Médio atrasa chegada de Lucas Veríssimo ao Santos

Diante desse cenário, o zagueiro ainda não sabe quando poderá viajar para o Brasil. A possibilidade de deixar o país por via terrestre foi analisada inicialmente. No entanto, o jogador e sua família descartaram essa alternativa por considerarem o trajeto inseguro. Dessa forma, a saída depende da normalização das rotas aéreas.

Clube aguarda solução para chegada do zagueiro

Nos últimos dias, o espaço aéreo da região começou a ser reaberto de forma gradual. Mesmo assim, ainda não existe previsão para que brasileiros consigam deixar o Catar com segurança. Por enquanto, o Santos segue aguardando uma definição das autoridades e mantém contato constante com representantes do atleta.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha a situação dos brasileiros que estão na região. Além disso, o Itamaraty mantém diálogo com autoridades locais para criar um plano de ação. O objetivo é garantir que interessados em retornar ao Brasil consigam viajar com segurança. Portanto, o caso de Lucas Veríssimo também está dentro desse monitoramento.

Revelado pelo Santos em 2016, Lucas Veríssimo disputou 106 partidas pelo clube e se destacou na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Depois disso, o zagueiro se transferiu para o Benfica, mas perdeu espaço após sofrer uma grave lesão no joelho. Em 2023, atuou pelo Corinthians por empréstimo e, posteriormente, seguiu para o futebol do Catar. Agora, o Peixe acertou a compra do defensor por cerca de R$ 21 milhões, valor que será pago de forma parcelada.

