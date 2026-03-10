Jogadores emprestados pelo Vasco passam por situações distintas no ano; confira

Após o fim da primeira janela internacional, o Vasco soma oito jogadores emprestados até o momento. Inclusive, alguns já se consolidaram como titulares. Outros atletas conquistaram títulos estaduais neste último fim de semana. Inclusive, há também os que nem mesmo fizeram suas estreias pelos novos clubes.

A decisão do Cruz-Maltino em ceder seus ativos para outras equipes teve como planejamento permitir que conquistassem mais experiência e espaço em campo. Além disso, possivelmente uma recolocação no mercado, caso retomassem as boas atuações e com uma valorização.

Revelações da base do Vasco

O atacante GB, de 21 anos, passou a defender o Fortaleza há menos de um mês e assegurou o seu primeiro título como profissional no domingo passado (8). No caso, a conquista do Campeonato Cearense. Apesar de já acumular dois jogos entre os 11 iniciais, ele permaneceu no banco nos dois jogos da final contra o Ceará. O empréstimo, aliás, tem duração até o término da temporada.

Outras duas promessas da base que foram campeões estaduais no final de semana passado foram o meio-campista Estrella e o zagueiro Lyncon, mas pelo CRB. Em contrapartida, os dois nem sequer atuaram pelo Campeonato Alagoano. Até o momento, o meia atuou em apenas uma oportunidade, a goleada sobre o Porto-BA pela Copa do Brasil, e deu passe para um dos gols. Já Lyncon ainda não estreou pelo Galo da Pajuçara. Eles também estão cedidos por empréstimo ao CRB até o fim de 2026.

O meio-campista Ray Breno está defendendo o Juventude por empréstimo desde o começo do ano e acumula três partidas pela equipe gaúcha. Contudo, nestas ocasiões, entrou em campo somente na reta final dos duelos, que resultam em apenas oito minutos no gramado no total. O período de empréstimo será vigente também até o fim da temporada.

Além disso, o lateral-esquerdo Riquelme perdeu espaço no elenco desde 2024 e o Vasco decidiu emprestá-lo ao Panserraikos, da Grécia, na reta final de janeiro deste ano. O jogador ainda não estreou pela equipe e apenas integrou o banco de reservas em cinco oportunidades. A cessão pelo Cruz-Maltino se encerra no fim de junho de 2026.

Novas oportunidades aos estrangeiros

O volante Juan Sforza se firmou como titular logo no começo de sua trajetória pelo Talleres por empréstimo. O argentino atuou em todos os nove jogos do time e esteve entre os 11 iniciais em sete deles. Inicialmente, o empréstimo ao clube argentino vai até o fim desta temporada. Entretanto, as duas partes concordaram em incluir uma opção de compra.

O meio-campista argentino Garré já completou um mês no Aris Salónica, da Grécia. Neste período, ele entrou em campo cinco vezes pela equipe, foi titular nas últimas três partidas e marcou um belo gol. O seu empréstimo, aliás, segue o mesmos detalhes em comparação ao de Sforza.

O atacante angolano Loide Augusto é o jogador que está cedido pelo Vasco há mais tempo, desde setembro do ano passado, ao Caykur Rizespor, que integra a elite do futebol turco. Até o momento, já foram 15 partidas pelo time, com duas assistências, com um revezamento entre titular e reserva. A cessão ao clube turco se encerra no meio deste ano.



