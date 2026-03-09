STJD analisa imagens da confusão na final do Campeonato Mineiro

A final do Campeonato Mineiro de 2026 ficou marcada por uma confusão generalizada entre jogadores do Cruzeiro e Atlético. O jogo terminou com a vitória do Cruzeiro, celebrando o 39º título do time celeste pelo Estadual. Logo depois, a repercussão da confusão tomou conta da imprensa e dos torcedores. Assim, a expectativa é que a situação resulte em punições rigorosas para ambas as equipes.

LEIA MAIS: Súmula confirma 23 expulsões após pancadaria em Cruzeiro e Atlético

Segundo a súmula oficial do árbitro Matheus Delgado Candançan, 23 atletas foram expulsos: sendo 12 da Raposa e 11 do Galo. O documento servirá como base para denúncias junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), que apresentará formalmente o caso para análise da comissão julgadora.

A procuradoria do STJD também iniciou a análise das imagens da confusão na final do Campeonato Mineiro. O objetivo é identificar com precisão as responsabilidades de cada atleta envolvido. Dessa forma, o tribunal poderá preparar as denúncias fundamentadas da confusão de domingo (8) no Mineirão.

Julgamento e recursos

O processo seguirá um fluxo definido, primeiro avaliando as denúncias pela comissão do TJD-MG, com possibilidade de recurso para o Pleno do tribunal. Apesar das 23 expulsões, todos terão julgamentos individuais, respeitando a conduta de cada atleta. Conforme fontes ligadas ao caso, “as condutas são individuais e as punições também”, reforçando que ninguém se responsabilizará por ações alheias dentro da confusão.

Por outro lado, o presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, explicou que as sanções decorrentes de estaduais costumam se restringir às competições organizadas pelas federações locais. Portanto, eventuais punições aplicadas não atingem campeonatos nacionais, como Brasileirão ou Copa do Brasil, mantendo a proporcionalidade entre fato e consequência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.