CBF se frustra com ausência de Neymar em jogo do Santos

Na pré-lista de Carlo Ancelotti, Neymar corre risco de não se convocado para os amistosos contra França e Croácia, em março. Para cravá-lo, a CBF gostaria de assistir ao jogador de perto na partida entre Mirassol e Santos, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a entidade se frustrou com a ausência do camisa 10, que será poupado do duelo. A informação é do “ge”.

Diante disso, o técnico Carlo Ancelotti não terá tempo hábil para vê-lo como imaginava. Assim, é improvável que coloque o nome do jogador na lista final para os amistosos do fim do mês contra as seleções europeias. A CBF queria ver a condição física de Neymar para buscar uma convocação para Copa do Mundo.

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos ocorre na próxima segunda-feira (16). Até lá, Neymar atuará apenas contra o Corinthians, no domingo, quando o italiano estará vendo Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos. A CBF, entretanto, vai designar apenas assistentes para o clássico paulista.

Na última semana, a comissão técnica do Santos optou por reduzir a carga de treinos do camisa 10. Por isso, Neymar realizou parte das atividades na parte interna do centro de treinamento, priorizando exercícios de recuperação e fortalecimento muscular.

O Santos argumenta que não há lesão no jogador e que a decisão de poupar foi tomada em comum acordo com a comissão técnica. Além disso, não houve consulta da CBF sobre a ida de Ancelotti a Mirassol, e a avaliação interna do Peixe é de que houve uma falha de comunicação. Apesar disso, Ancelotti vai manter a viagem para evitar a sensação de que iria “apenas para ver Neymar”.

