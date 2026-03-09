Vanderson passará por cirurgia e deve ficar fora da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira pode ganhar mais uma ausência para Copa do Mundo depois de Rodrygo. Afinal, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, terá de passar por cirurgia na coxa esquerda devido a uma lesão muscular. Ele, aliás, se machucou na vitória do Monaco sobre o PSG por 3 a 1, na última sexta-feira (6), no Parque dos Príncipes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

A previsão é de que Vanderson leve pelo menos três meses até voltar aos campos, o que praticamente encerra o sonho do jogador de defender o Brasil na próxima Copa do Mundo.

O lateral tentará acelerar a recuperação, mas a presença na Copa é praticamente certa. Companheiro dele no Monaco, o lateral-esquerdo Caio Henrique também se machucou no jogo contra o PSG, mas tem retorno previsto para abril.

Para os amistosos contra França e Croácia, o Brasil também não poderá contar também com Éder Militão, titular da lateral direita nos últimos jogos. Ele também está machucado e tem volta aos campos prevista para o mês que vem.

Essas partidas serão as últimas antes da convocação final para o Mundial. A expectativa é que a lista definitiva seja anunciada em 19 de maio. Antes da Copa, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.