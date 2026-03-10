Botafogo anuncia Ferraresi, ex-São Paulo

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (9), a contratação do zagueiro Ferraresi, ex-São Paulo. O jogador, porém, ainda pertence ao Tricolor, que emprestou o defensor ao Mais Tradicional até o fim desta temporada. Versátil, o reforço de 27 anos também pode atuar como lateral-direito.

Ferraresi chega ao Glorioso após passar a temporada 2025 como titular, sob a orientação dos técnicos Luís Zubeldía e Hernán Crespo.

O novo beque alvinegro soma 42 aparições pela seleção venezuelana e passagens por clubes europeus, como Porto, Moreirense e Estoril, todos de Portugal.

Para a zaga, o Botafogo do treinador Martín Anselmi conta com Bastos, Barboza e Ythallo. Justino, da base alvinegra, também costuma quebrar um galho no setor, assim como o veterano Marçal, lateral-esquerdo de origem.

