Invicto como mandante, Zubeldía segue com aproveitamento alto no Fluminense

Mesmo que o revés nos pênaltis diante do Flamengo tenha custado o título do Campeonato Carioca, Luís Zubeldía sustenta um retrospecto impressionante como mandante no Fluminense.

O treinador argentino ainda desconhece o sabor da derrota no Maracanã quando o Tricolor detém o mando de campo, consolidando o estádio como um verdadeiro trunfo estratégico.

Nesse sentido, a decisão do Estadual serviu para reforçar essa invencibilidade em tempo normal. Uma vez que o empate sem gols marcou apenas a segunda ocasião em que a equipe não saiu vitoriosa sob o comando de Zubeldía no Maior do Mundo.

De forma mais abrangente, os números impressionam, pois o técnico acumula 15 vitórias e dois empates em 17 exibições como anfitrião. Embora o clube tenha sofrido derrotas contra o Vasco em duas oportunidades, esses resultados ocorreram com o mando de campo adversário.

Fluminense com grande aproveitamento

Paralelamente ao domínio caseiro, o comandante ostenta um desempenho geral que coloca o Fluminense em um patamar de alta competitividade na temporada.

Até o momento, a comissão técnica liderada por Zubeldía soma 20 vitórias, seis empates e apenas seis derrotas em 32 partidas disputadas. Diante dessa solidez estatística, o revés na final estadual surge como um acidente de percurso. A trajetória, até agora, prima pela regularidade e pelo aproveitamento de elite.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (12), diante do Remo, em Belém, pela quinta rodada da Série A do Brasileiro.

