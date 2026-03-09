São Paulo faz sondagem a Roger Machado para o lugar de Crespo

O São Paulo já se movimenta no mercado para contratar um novo treinador, que chegaria para substituir Hernán Crespo. O argentino foi demitido pela diretoria nesta segunda-feira (9). Um nome que agrada ao Tricolor é o de Roger Machado, sem clube desde que deixou o Inter em setembro de 2025.

De acordo com o “Uol”, o nome do ex-jogador tem aceitação de integrantes da alta cúpula da direção do São Paulo. Assim, uma sondagem de valores já foi feita. No entanto, a decisão ainda não foi tomada.

Ex-Flamengo, Filipe Luís também recebeu contato do Tricolor, mas informou que não tem interesse em trabalhar no futebol brasileiro em 2026.

Demissão de Crespo pelo São Paulo

A diretoria do São Paulo avaliou que as expectativas estabelecidas no planejamento esportivo não estavam alinhadas. Crespo tomou decisões que “não pegaram bem” no dia a dia do CT da Barra Funda, como dar três dias de folga para o elenco após a eliminação no Campeonato Paulista para o Palmeiras na última semana.

Outro ponto que chamou a atenção negativamente da diretoria foi a duração dos treinos da semana. Na última quinta-feira, por exemplo, a atividade teve menos de uma hora. Assim, a alta cúpula do São Paulo acreditava que faltava sintonia do treinador com o elenco.

O argentino, aliás, retornou ao clube em julho do ano passado para iniciar sua segunda passagem pelo comando da equipe. Desde então, ele comandou o São Paulo em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Em 2026, o argentino dirigiu o São Paulo em apenas duas competições no momento: caiu na semifinal do Paulistão, novamente para o Palmeiras. No entanto, ele começou o Brasileirão em grande estilo, somando dez dos 12 pontos possíveis.

