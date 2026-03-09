Súmula do Gre-Nal aponta acusações do Inter contra equipe de arbitragem: “Ladrão”

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta segunda-feira (9) a súmula do Gre-Nal que definiu o campeão estadual no último domingo. Dessa maneira, o árbitro Rafael Klein revelou que os responsáveis pelo apito na partida foram abordados por um dirigente e um funcionário do Inter. Além disso, ele relatou objetos arremessados no gramado.

No intervalo da partida, o executivo do Colorado, Fabinho Soldado, e um dos advogados do clube, identificado como Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, abordaram a equipe de arbitragem, conforme descrito no documento.

“Após o término do primeiro tempo, no momento em que a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, fui abordado pelo executivo de futebol do SC Internacional, Sr. Fabinho Soldado, que proferiu as seguintes palavras: ‘Durante todos esses anos que estou no futebol, nunca fui tão roubado como estou sendo hoje’, escreveu o árbitro na súmula.

“Além do referido acima, o Sr. Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, identificado como advogado do SC Internacional, partiu para cima da equipe de arbitragem sendo contido pelo policiamento, e além disso, proferiu as seguintes palavras: ‘tu é um ladrão, tu está nos roubando seu filho da p…’, continuou a descrição.

Súmula contém relatos de objetos arremessados

A súmula aponta ainda que uma garrafa e um isqueiro foram arremessados no gramado do Beira-Rio em momentos distintos do clássico. Além disso, ela relatou ainda a utilização de sinalizadores pela torcida do Inter. Aliás, os objetos não atingiram ninguém no campo.

O Inter já havia se manifestado seu descontentamento com equipe de arbitragem. A principal reclamação do Colorado é um pênalti marcado por Rafael Klein em Alan Patrick na reta final do primeiro tempo. Contudo, após revisão do VAR, o lance acabou anulado.

