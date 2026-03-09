Após assessor de Vini Jr ser baleado, polícia dá início a investigações do caso

A Polícia Civil já iniciou o inquérito para tentar descobrir os detalhes que envolveram a tentativa de assalto sofrida por Eduardo Peixoto, assessor comercial de Vini Jr e Lucas Paquetá. A 16ª DP (Recreio dos Bandeirantes) é a delegacia responsável por documentar o crime e conduzir as investigações do caso. Inclusive, o episódio ocorreu na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, durante a madrugada da última sexta-feira (6).

A Polícia Civil emitiu um comunicado em que deu detalhes do socorro ao assessor comercial de Vini Jr e Paquetá. Além disso, relatou como está o andamento do inquérito.

“A vítima foi levada para uma unidade de saúde da região e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança. Testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime”, informou em nota enviada ao jornal “extra”.

Poucas horas depois da tentativa de assalto, Eduardo Peixoto decidiu tornar um recado público. A intenção, aliás, foi amenizar a preocupação de familiares e amigos.

“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/whatsapp. (Vou) mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”.

Outras atribuições e relação com Vini Jr

Em seu perfil nas redes sociais, Edu, que é jornalista, se apresenta inclusive como presidente da SAF do América Futebol Clube de Pernambuco. Em suas publicações, destaque para os registros ao lado do atacante do Real Madrid e seu filho. A relação de trabalho entre o profissional de comunicação e os jogadores, aliás, já dura há alguns anos.

Relatos do momento da tentativa de assalto

Eduardo conduzia o automóvel pela Avenida das Américas por volta das 2h, quando dois homens armados o abordaram. Os bandidos levaram celulares de Edu e de outra pessoa que estava no veículo. As vítimas não esboçaram reação, porém, um dos bandidos atirou e acertou a barriga do assessor antes de fugir.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.