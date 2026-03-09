Ex-affair e mãe de filho de Ronaldo Fenômeno entra em site adulto

Michele Umezu, ex-affair de Ronaldo Fenômeno e mãe de Alexander, segundo filho mais velho do ex-atacante, anunciou que criou uma conta em site exclusivamente para adultos, o “OnlyFans”. Inclusive, ela também se destaca por exercer a função de empresária e praticar o fisiculturismo.

Em seguida à repercussão de sua escolha, ela explicou os motivos que a levaram a produzir e vender conteúdo adulto, em entrevista para o portal “Metrópoles”.

“Sempre fui uma mulher muito conectada com o meu corpo e com a minha sensualidade. A plataforma surgiu como uma forma de mostrar esse lado de maneira mais livre, sem filtros e sem censura”, esclareceu Michele.

“Eu gosto de provocar, de brincar com o imaginário, com o olhar. E agora posso fazer isso de uma forma mais direta com quem realmente quer me acompanhar. Já fiz fotos que são lindas, sensuais e muito material sexy, nudes provocantes. Algumas deixam bastante para a imaginação, outras nem tanto”, complementou a fisiculturista.

De acordo com a empresária, as pessoas que decidirem assinar o conteúdo podem esperar bastante expressividade.

“Uma Michele ainda mais intensa. Mais próxima, mais ousada e muito mais provocante”, indicou a ex-affair de Ronaldo Fenômeno.

Posteriormente, a fisiculturista fez um relato dos tipos de materiais que pretende expor na plataforma adulta.

“Vou mostrar bastidores da minha vida, da minha rotina fitness, momentos íntimos, ensaios sensuais e um lado meu que quase ninguém teve acesso até hoje. Eu gosto de seduzir com o olhar, com a atitude, com a energia. Quem entrar vai perceber que não é só sobre ver, é sobre sentir a provocação”, concluiu a empresária.

Caso amoroso com Ronaldo Fenômeno

O ex-atacante não chegou a oficializar um relacionamento com Michele Umezu. Isso porque eles tiveram um rápido romance, que teve início em 2004, no Japão. Na oportunidade, aliás, o ex-centroavante realizava uma excursão com o Real Madrid no país asiático.

A partir desse caso amoroso ocorreu o nascimento de Alexander, e Ronaldo Fenômeno reconheceu a paternidade somente seis anos depois. Afinal, houve a confirmação que ele era o pai da criação através de um teste de DNA.

