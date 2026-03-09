Bruno Henrique destaca “altíssimo nível” de Jardim no Flamengo

Mesmo fora da final do Campeonato Carioca por conta de uma pubalgia, Bruno Henrique esteve no Maracanã e levantou a taça junto com os companheiros depois da vitória nos pênaltis sobre o Fluminense. Maior campeão da história do Flamengo, ao lado de Arrascaeta, com 18 títulos, o atacante dedicou a conquista ao ex-técnico Filipe Luís e elogiou o início do trabalho do novo treinador Leonardo Jardim:

“Mais um título com a camisa do Flamengo. Isso mostra a força do Flamengo nesse torneio. Que seja o primeiro de muitos do Mister. Parabéns para ele e para o Filipe, porque ele fez muito parte desse título”, afirmou Bruno Henrique.

“(Leonardo Jardim) É um cara que chegou e falou com todos, deu importância para todos poderem trabalhar bem. Sabendo que o ano é muito difícil, com muitos jogos, ele deixou claro que nem todos vão poder jogar sempre. É um cara de altíssimo nível, que a gente possa ajudá-lo a ganhar mais”, completou o atacante rubro-negro.

Ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique conquistou três Libertadores (2019, 2022 e 2025), quatro Campeonatos Brasileiros (2019, 2020, 2025 e 2026), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025) e uma Recopa Sul Americana (2020).

Depois do título carioca, o Flamengo, portanto, volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, às 21h30, o time recebe o Cruzeiro no Maracanã, pela quinta rodada da competição nacional.

