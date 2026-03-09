Com ”cenas lamentáveis”, Dendele vence Dibrados em sua estreia na Kings League

Em um duelo marcado por uma confusão generalizada, o Dendele venceu o Funkbol nos shooutous e estreou com o pé direito no segundo split da Kings League Brasil. O embate terminou empatado em 3 a 3 no tempo normal. Assim, brilhou a estrela do goleiro Húngaro, que defendeu duas cobranças nos shooutouts, converteu um e garantiu o triunfo do Toro Loko.

Primeiro tempo empatado

Logo no começo do jogo, o Dendele aproveitou dois erros do adversário para abrir vantagem. Lucas “L7” e Lyncoln marcaram em contra ataques rápidos e fizeram 2 a 0. Ainda no escalonado, o goleiro Igor Campos diminuiu. O empate poderia ter vindo no pênalti do presidente de Igao, mas Húngaro voou para fazer a defesa e impedir o tento. Contudo, a igualdade não demoraria pra chegar. Após Húngaro dar rebote, Ronaldinho foi mais rápido para antecipar a marcação e fazer 2 a 2.

A equipe do Funkbol cresceu e seguiu em cima atrás da virada, mas foi o Dendele quem voltaria a marcar. Lyncoln, de novo, arrancou e finalizou bonito de esquerda para fazer 3 a 2 antes do gol dobro.

Kings League muito equilibrada

No início do segundo tempo, o dado definiu o clássico X1. E o Funkbol voltou a empatar o jogo com Luan Mestre após um shootout.

Já com todos os jogadores de volta, o Dendele acionou seu pênalti do presidente. Luqueta foi pra bola e parou em Igor Campos. Após o erro, o presidente acabou dando um chute no mascote do Funkbol, Dino e uma confusão generalizada se iniciou. Michel Elias, presidente do Funk precisou ser segurado pelos atletas do seu time. Após a confusão, nenhum dos times conseguiu voltar a balançar as redes. Assim, com o 3 a 3 no placar, o embate foi para os shootuts.

Vence o Dendele

Nos shootouts, brilhou a estrela do goleiro Húngaro, que fez duas defesas e ainda converteu uma cobrança para dar a vitória para o Dendele. Com o triunfo, o Toro Loko soma dois pontos, enquanto o Funkbol marca apenas um.

