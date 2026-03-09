Além de Neymar, Santos tem outro desfalque para pegar o Mirassol

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou mais um desfalque para o duelo diante do Mirassol nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Rafael tem problema muscular e não estará entre os relacionados para a partida.

O jogador teve diagnosticado um edema no músculo semimembranoso da coxa direita, que pode ser causado por estiramento ou sobrecarga na região. Enquanto trata o problema com os médicos do clube, Zé Rafael ficará fora por alguns dias.

Agora, o volante foca na recuperação do edema, que se baseia em fisioterapia e gelo na região, que precisa desinchar e cicatrizar para que ele volte a poder treinar em alta intensidade no CT Rei Pelé. Dessa maneira, ele segue como dúvida até para o clássico diante do Corinthians, no próximo domingo.

Além de Zé Rafael, o Santos não terá o atacante Neymar, poupado pela comissão técnica para evitar sofrer uma lesão muscular. A tendência é que o camisa 10 retorne no clássico do próximo fim de semana. Contra o Mirassol, Barreral deve começar entre os titulares.

Assim, um provável Santos para enfrentar o Mirassol tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Barreal (Thaciano); Rony (Barreal), Moisés e Gabriel Barbosa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.