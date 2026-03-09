ASSINE JÁ!
Irã pode sofrer sanções da Fifa se desistir da Copa do Mundo

O Irã pode sofrer punições severas da Fifa caso decida desistir da Copa do Mundo de 2026. A possibilidade surgiu em meio ao momento político delicado vivido pelo país, marcado por tensões com os Estados Unidos e Israel. As dúvidas sobre a presença iraniana no torneio ganharam força após declarações de Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país. Ele afirmou recentemente que o cenário atual dificulta enxergar a Copa com normalidade e chegou a sugerir que a participação pode ser repensada.

Mesmo assim, abandonar a competição não seria uma decisão simples. Pelas regras da Fifa, federações filiadas não podem se retirar unilateralmente de torneios internacionais. Desistir de uma Copa do Mundo após garantida a vaga e realizado o sorteio dos grupos seria algo extremamente raro no futebol moderno. O último caso semelhante ocorreu em 1950, quando França e Índia abriram mão da disputa antes do início do torneio por causa dos custos da viagem.

Os regulamentos da entidade preveem punições para federações que abandonarem a competição. Dessa maneira, a multa pode variar entre 275 mil e 555 mil euros (R$ 1,6 milhões a R$ 3,3 milhões), dependendo do momento em que ocorrer a desistência.

Além da penalidade financeira, o caso seria encaminhado ao comitê disciplinar da Fifa. Entre as possíveis sanções estão a devolução de recursos recebidos para a preparação da seleção e até medidas mais duras, como a exclusão de competições internacionais futuras.

Delegação do Irã poderá entrar nos Estados Unidos

Apesar do clima político tenso, jogadores e membros da delegação iraniana ainda poderiam entrar nos Estados Unidos para disputar o torneio, graças a exceções nas restrições de viagem adotadas durante o governo de Donald Trump.

A seleção do Irã já disputou seis edições da Copa do Mundo, incluindo as três mais recentes, realizadas no Brasil, na Rússia e no Catar. Dessa maneira, para a edição de 2026, a equipe está no Grupo G, ao lado da Nova Zelândia, Bélgica e Egito.

Por fim, caso o Irã realmente desista da competição, a vaga no torneio deve ficar com o Iraque ou com os Emirados Árabes Unidos.

 

