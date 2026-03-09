Atlético descarta fratura em volante, que sofre corte profundo no pé

O volante Cissé passou por exames médicos que descartaram uma possível fratura no pé direito. O jogador saiu ainda no primeiro tempo do clássico diante do Cruzeiro, no último domingo, sentindo fortes dores. Aliás, ele chegou a ser carregado para o vestiário.

Cissé sofreu um corte profundo no pé direito e precisou de pontos para suturar a região. Em seguida, foi a um hospital para a realização de exames, que não apontaram fratura. Dessa maneira, segue em recuperação normalmente no CT do Galo.

O lance que lesionou Cissé ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo. Afinal, ele recebeu um pisão no pé direito em disputa com Kaiki e não conseguiu permanecer no jogo.

A tendência é que o jogador não enfrente o Internacional nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília). O duelo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, ocorrerá na Arena MRV.

O jogador, nascido em Guiné, chegou ao Atlético em 2025. Nesta temporada, passou a integrar o elenco profissional ainda com Jorge Sampaoli e disputou sete jogos. Aliás, o jovem de 19 anos tem recebido diversos elogios pelas suas boas atuações.

Veja a nota divulgada pelo Atlético

“Na partida de ontem, o meio-campista Cissé sofreu um corte profundo no dorso do pé direito. Ainda no Mineirão, o atleta recebeu o primeiro atendimento, no qual foram realizadas a limpeza e a sutura da região.

Em seguida, ele foi submetido a exames de imagem que descartaram fratura no local. Nesta segunda-feira, o jogador iniciará o processo de recuperação na Cidade do Galo”.

