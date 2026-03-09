West Ham vence Brentford nos pênaltis e volta às quartas da Copa da Inglaterra após 10 anos

O último confronto das oitavas de final da Copa da Inglaterra foi marcado por muita emoção e teve destaque do brasileiro Igor Thiago, autor de dois gols no Estádio Olímpico de Londres. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, o West Ham levou a melhor sobre o Brentford nos pênaltis, por 5 a 3, e garantiu a vaga nas quartas de final nesta terça-feira (9).

Igor Thiago e Jarrod Bowen balançaram as redes duas vezes durante a partida e foram decisivos. Na disputa, os dois também converteram suas cobranças. Porém, os Hammers foram muito eficientes na disputa por pênaltis e levaram a melhor na decisão.

Além disso, o West Ham, que volta a disputar as quartas de final da FA Cup após dez anos. Assim, os Hammers enfrentarão o Leeds em jogo único, novamente com mando de campo do clube londrino.

Onto the quarters! ⚒ pic.twitter.com/GBuOZgwD9V — West Ham United (@WestHam) March 9, 2026

Quartas de final da Copa da Inglaterra

O sorteio das quartas de final da FA Cup foi realizado nesta segunda-feira (9) e definiu um grande confronto: City contra Liverpool. Dessa maneira, a partida será disputada no Etihad Stadium, entre os dias 2 e 4 de abril. Além disso, as outras partidas da próxima fase serão: Southampton x Arsenal, Chelsea x Port Vale e West Ham United x Leeds.

Jogos de volta das oitavas de final

Sexta-feira (6/3)

Wolves 1×3 Liverpool

Sábado (7/3)

Mansfield Town 1×2 Arsenal

Wrexham 2×4 Chelsea

Newcastle 1×3 City

Domingo (8/3)

Fulham 0x1 Southampton

Port Vale 1×0 Sunderland

Leeds 3×0 Norwich

Segunda-feira (9/3)

West Ham (5) 2×2 (3) Brentford

