Suposta amante de Dudu expõe briga com jogador do Ceará; entenda

A influenciadora Bruna Miller não apenas tornou público um relacionamento extraconjugal que manteve com Dudu, atacante do Atlético, como também mostrou nas redes sociais que teve desavenças nos últimos dias com seu ex-marido, Fernandinho, que atua no Ceará. A razão para os desentendimentos seriam a briga pela guarda do filho.

Atualmente, a tutela da criança pertence ao jogador do Vozão. A produtora de conteúdo alega ter ficado meses sem ver o filho. Posteriormente, no momento em que viajou para o Nordeste com o intuito de encontrá-lo, a criança não foi entregue no horário certo. Deste modo, Bruna acionou a polícia e o episódio teria sido motivo para a criança passar mal.

Há poucos dias, a influenciadora promoveu mais condenações diretas a Fernandinho ao alegar ter uma medida protetiva contra ele, por exemplo. Ela também chegou a fazer postagens nas redes sociais e revelar ocorrências que causaram o fim do relacionamento. Especialmente com casos de traição, principalmente com Beatriz, que se tornou a sua atual esposa. Posteriormente, ela excluiu as publicações.

Reação com ironia

Na sequência, Fernandinho respondeu Bruna com uma provocação. No caso, a postagem de uma foto ao lado do filho que teve com a influenciadora e Beatriz, sua companheira atual.

“O que é verdadeiro encontra, cedo ou tarde, o seu lugar. Algumas conquistas não fazem barulho. Apenas trazem paz ao coração! E hoje, assim estamos: felizes e gratos a Deus por essa família linda”, ressaltou e ironizou o jogador do Ceará.

A família da produtora de conteúdo fez um apelo para os seguidores dela nas redes sociais. No caso, denunciarem o perfil dela e declararem que o motivo seria por ela estar em surto, além da conta ter sido alvo de hackers. Principalmente pela postagem de montagens que foram criadas através de inteligência artificial. Inclusive, os conteúdos continham a foto de Bruna em registros sensuais.

Caso amoroso com Dudu

Recentemente, a influenciadora primeiramente tornou público mensagens, até mesmo com caráter particular, que teve com o atacante do Galo. As conversas no Instagram relatavam que os dois conservavam um romance extraconjugal, já que o atleta é casado.

Por sinal, a produtora de conteúdo chegou a indicar a um veículo de comunicação que o caso teve início em 2017 e a esposa de Dudu tinha conhecimento da situação. O jogador do Atlético reagiu à repercussão ao reclamar das mensagens do Instagram que foram expostas. Com os rumores de existir um “trisal”, a atual esposa de Dudu, Paula Caroline Campos, manifestou-se nas redes sociais e desmentiu a veracidade da versão.

“Hoje, escolho me posicionar com maturidade e respeito. Meu objetivo não é expor ninguém, criar conflitos, ou apontar culpados. Meu foco é proteger aquilo que sempre foi mais importante para mim: minha família, meus valores e, principalmente, minha filha. (…) Quero deixar claro que não compactuo com absolutamente nada do que foi dito ao meu respeito. Comentários que colocam meu caráter em dúvida não refletem quem sou. Nem tudo precisa ser explicado publicamente, até porque eu nunca expus nada disso”, declarou a atual companheira do atacante.



