Desimpain bate o Dibrados com show de Davi e estreia com vitória na Kings League

O Desimpain mostrou que é um novo time e venceu o Dibrados por 6 a 3, nesta segunda-feira (09/3), na primeira rodada da Kings League Brasil. O grande destaque foi Davi Ilario, eleito o melhor da partida, ele brilhou com um gol, três assistências e uma atuação de encher os olhos dos presentes na Trident Arena.

Primeiro tempo

No início do escalonado, quem brilhou foi os goleiros. Kayke abriu o placar para o Desimpain, mas Luan Telles empatou rapidamente para o Dibrados. Com o jogo voltando ao sete contra sete, a partida ficou equilibrada e os arqueiros seguiram brilhando, mas com defesas em suas metas. Assim, o primeiro tempo se encerrou com o placar apontando 1 a 1.

Desimpain vence na Kings League

Já no retorno do segundo tempo, o dado definiu um 3×3 e o Desimpain conseguiu abrir vantagem no marcador. Afinal, Alemão e Luisinho aproveitaram os erros e contra-ataques durante o escalonado para fazer 3 a 1. Após o fim do período, o presidente Renatinho Vicente marcou mais um para a equipe da Pain, deixando o placar em 4 a 1. Contudo, o Dibrados não se deu por vencido e buscou uma reação. Primeiro, Allan Stag converteu seu pênalti do presidente. Depois, após acionar a carta secreta, Luiggi Longo deixou o jogo em 4 a 3.

Com o susto, o Desimpain voltou a atacar e também a marcar. Davi Ilario marcou o quinto, após mandar uma bomba no canto esquerdo de Luan Telles. Depois, a equipe também ganhou um shootout ao ativar sua carta secreta, mas acabou desperdiçando.

Contudo, no Matchball, não teve jeito. Após um contra-ataque onde o Dibrados estava sem goleiro em campo, Victor Bolt deu números finais e o Desimpain venceu por 6 a 3, estreando com triunfo na Kings League Brasil.

