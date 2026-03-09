Botafogo vai esvaziando o DM e deve ter novidades para a Libertadores

Boas notícias no front do Botafogo. O clube começa a esvaziar o Departamento Médico e deverá contar com novidades para o encontro com o Barcelona do Equador, nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar desta edição da Copa Libertadores da América. As principais são dois nomes que, agora, estão à disposição do técnico Martín Anselmi: o volante Allan e o atacante Artur.

A dupla treinou nesta segunda-feira (9), no próprio Colosso do Subúrbio, na prévia do embate contra os equatorianos. Outro que participou da atividade foi o volante Newton. O cabeça de área era dúvida, mas fez as atividades sem restrições. Sendo assim, deve encarar o Barça de Guayaquil.

Nas últimas semanas, a novidade foi o retorno de Tucu, meia-atacante. O jogador do Norte da Argentina teve participação tímida na Libertadores, mas ganhou minutagem na Taça Rio e meteu um gol na vitória sobre o Bangu por 3 a 1, no último sábado (7), na casa alvinegra, pela final daquela competição.

Clássico com mais opções no Botafogo

O Mais Tradicional ainda conta com outros jogadores em transição e na fase final de recuperação. É o caso do lateral-esquerdo Marçal e do meia-atacante Santi. Os dois podem, aliás, pintar entre os relacionados para o clássico contra o Flamengo, no sábado (14), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Em contrapartida, o centroavante Ramos, com um trauma em um dos pés, precisará de mais tempo para ficar em condições de entrar em campo e ser mais uma sombra para Cabral ou Martins. Já o zagueiro Pantaleão só retorna no segundo semestre de 2026.

O Botafogo recebe o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, às 21h30, no Colosso do Subúrbio. Na ida, o score ficou em 1 a 1. Quem vencer, portanto, avança à fase de grupos desta edição da Libertadores. O perdedor vai à Sul-Americana. Se a série terminar empatada, a decisão terminará no drama das penalidades máximas.

