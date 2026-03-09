Miguelito e zagueiro da base do Santos são convocados pela Bolívia para a repescagem

A seleção da Bolívia anunciou nesta segunda-feira (09) a convocação para a disputa da repescagem mundial por uma vaga na Copa do Mundo. Na lista com 28 jogadores, o treinador Óscar Villegas chamou o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Contreras do Santos.
A dupla tenta auxiliar a La Verde a retornar à Copa do Mundo após 32 anos. A Bolívia entra em campo pela repescagem no dia 26 deste mês, às 20 horas, horário de Brasília, para encarar o Suriname, em Guadalupe, no México. Quem vencer o encontro vai encarar o Iraque no dia 1º de abril para decidir quem disputa o Mundial. Antes disso, a equipe de Oscar Villegas fará um amistoso contra Trinidad e Tobago, no dia 15.
Depois de brilhar pela seleção, mas ter pouco espaço no Peixe, Miguelito acabou sendo emprestado para o América Mineiro no ano passado. No retorno ao clube, o boliviano vem ganhando oportunidades com Juan Pablo Vojvoda e atuou em 12 partidas nesta temporada, com duas assistências. Inclusive, nas Eliminatórias, o jogador marcou sete gols pela Bolívia.
Já Marcelo Contreras vem sendo titular da equipe sub-20 do Santos. Afinal, o zagueiro já atuou em sete partidas neste ano, incluindo jogos da Copinha e do Brasileirão da categoria.
