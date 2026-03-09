Alisson é regularizado e está liberado para estrear pelo Fluminense

Após o vice-campeonato do Cariocão, o Fluminense já mirou seu foco para o Brasileirão. Na próxima quinta-feira, o Tricolor volta a entrar em campo, dessa vez fora de casa, em Belém do Pará, quando visita o Remo, em jogo válido pela quinta rodada, às 19h.

Para o jogo desta quinta, o técnico Luís Zubeldía ganhou mais um reforço para o elenco. Contratado junto ao São Paulo por empréstimo, o volante Alisson foi regularizado, teve seu nome publicado no BID e, dessa forma, está liberado para estrear pelo clube.

Alisson foi o sexto reforço do Fluminense para a temporada. O volante chegou por empréstimo com opção de compra de 2,5 milhões de euros (R$ 15,1 milhões), e se juntou a nomes como Jemmes, Guilherme Arana, Millán, Rodrigo Castillo e Savarino, anteriormente contratados pelo clube.

O volante foi pedido especial de Zubeldía, que trabalhou junto do jogador quando esteve no São Paulo. Anteriormente nesta janela, Alisson esteve prestes a deixar o São Paulo para fechar com o Corinthians. No entanto, a negociação caiu de última hora e o jogador seguiu no Tricolor, mas sem clima para permanecer.

