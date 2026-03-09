Flamengo é tri do Carioca. Sem a sombra de Filipe Luís

O Flamengo é mais uma vez tricampeão estadual. Algo impensável com o péssimo aproveitamento do time Sub-20, e com o incômodo provocado pelos erros de Filipe Luis, que foi embora na hora certa, o time venceu o Fluminense nos pênaltis, por 5 a 4, e conquistou enfim o seu primeiro título em 2026. Léo Jardim também vacilou ao lançar Samuel Lino de saída, e demorar a substituí-lo, mas Rossi brilhou no momento correto, defendendo duas bolas na hora necessária, e apesar do equilíbrio em 90 minutos, sem vantagem para ninguém, o Rubro-Negro ganhou novamente um Fla-Flu decisivo, levando para a Gávea o 40º título carioca.

Não importa se não havia um merecedor, pelo o que as equipes mostraram, e se o Tricolor cumpriu um campeonato mais convicente. O fato é que haveria de surgir um campeão. E esse é o Flamengo. Para quem escapou do Quadrangular da Morte, essa é uma conquista gigante.

Poucas chances

Flamengo e Fluminense começaram tentando jogar em velocidade, em jogo equilibrado, com revezamento de posse, com ligeira vantagem do Rubro-Negro, embora não aparecessem espaços para os arremates, tanto que os goleiros não trabalhavam. Os apoiadores não conseguiam desequilibrar, e o time da Gávea sofria com Samuel Lino, um atacante que não traz qualquer utilidade, e que prejudicava as conclusões dos lances ofensivos. Um primeiro tempo sem um único momento de destaque.

O Fluminense voltou para a etapa derradeira forçando os erros do adversário, que parecia desligado, e Lucho Acosta acertou o canto direito para ótima defesa de Rossi, logo aos três minutos. Mas Carrascal deu a resposta no minuto seguinte, obtendo um escanteio, sem efeito. A partida era tensa, o que ampliava os erros nos passes, e as infrações. Aos 18, Léo Jardim trocou Carrascal e Samuel Lino por respectivamente Paquetá e Éverton Cebolinha. O Flamengo passou a jogar com 11, mas vacilava nas saídas de bola, o que fez a equipe das Laranjeiras exercer pressão por minutos, deixando o Rubro-Negro acuado.

Flamengo, campeão nos pênaltis

O Fluminense também realizou trocas, e após a paralisação obrigatória, o Flamengo teve uma grande oportunidade, quando Alex Sandro cruzou e Arrascaeta cabeceou fora. Aos 36, foi a vez de Léo Ortiz não alcançar o cruzamento. O técnico substituiu Arrascaeta por Luiz Araújo. O Tricolor tinha maior posse. Mas não criava chances.

E a decisão, como ficou evidente o tempo inteiro, foi para os pênaltis. Rossi defendeu penalidades de Guga e Otávio, e a taça caminhou para a Gávea. Pela 40ª vez.

Com todos os erros cometidos e as muitas confusões comuns a um clube gigante, vão continuar aturando o Flamengo.

