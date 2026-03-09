Mesmo vice, Fluminense domina a Seleção do Cariocão 2026; veja as premiações

Na noite desta segunda-feira, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realizou a premiação para os melhores jogadores do Campeonato Carioca. Apesar de ser o campeão, o Flamengo colocou apenas dois nomes na Seleção do Cariocão. Todavia, mesmo com o vice, o Fluminense teve seis.

Vasco, que caiu anteriormente na semifinal diante do Fluminense, esteve presente na seleção do campeonato com o lateral-direito Puma Rodríguez. Já o Botafogo, campeão da Taça Rio, foi representado pelo volante Danilo. Dentre os times de menor investimento, o Madureira e o Bangu colocaram Matheus Julião e PK, respectivamente, no time.

Dessa forma, a seleção do Campeonato Carioca foi a seguinte: Fábio (Fluminense); Puma Rodríguez (Vasco), Jemmes (Fluminense), Léo Pereira (Flamengo) e Matheus Julião (Madureira); Danilo (Botafogo), Martinelli (Fluminense) e Acosta (Fluminense); Serna (Fluminense), PK (Bangu) e Pedro (Flamengo). Técnico: Luis Zubeldía.

Herói do título

O prêmio de herói do título do Campeonato Carioca não poderia ficar com outro jogador. Autor da defesa decisiva do pênalti que deu o troféu para o Flamengo, dessa forma, o goleiro Rossi recebeu o prêmio de ‘Herói do Título’ do Cariocão.

Craque do Campeonato

Aos 45 anos, Fábio segue batendo recordes atrás de recordes. O goleiro do Fluminense assim como foi o melhor goleiro da competição, também foi eleito como o craque do Campeonato Carioca de 2026.

Gol mais bonito

O lance mais bonito do Campeonato Carioca tem um tom de nostalgia e ao mesmo tempo de homenagem. O gol de Garrinsha, do Bangu, contra o Flamengo, pela primeira rodada da competição, foi eleito o gol mais bonito do torneio. O haitiano anotou o segundo gol da vitória do Alvirrubro da Zona Oeste por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro.

Revelação do Cariocão

O grande destaque eleito como revelação do Campeonato Carioca foi o ponta-direita Lucas Cruz, do Nova Iguaçu. O jogador de 21 anos foi peça fundamental para salvar o Nova Iguaçu do rebaixamento. Marcou um gol e deu uma assistência em 12 jogos pelo Cariocão.