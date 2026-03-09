São Paulo se aproxima de acerto com Roger Machado

Horas depois de anunciar a saída de Hernán Crespo, o São Paulo encaminhou o acerto com Roger Machado para ser o novo comandante da equipe. A diretoria espera resolver os últimos detalhes nesta terça-feira (10) e que o treinador já comande as atividades no CT da Barra Funda. O contrato deve ter um ano de duração.

As conversas entre o clube e o treinador avançaram nas últimas horas. O nome de Roger Machado é bem avaliado dentro do Tricolor pelo diretor executivo de futebol, Rui Costa. Afinal, o dirigente já trabalhou com o técnico no Grêmio.

Roger Machado está sem clube desde setembro do ano passado, quando deixou o comando do Internacional. No Colorado, o treinador permaneceu entre 2024 e 2025, com 73 partidas realizadas. Além do Beira-Rio, o técnico também já passou por Juventude, Grêmio, Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro e Fluminense.

Antes de definir Roger Machado como seu plano principal, o São Paulo chegou a cogitar outros nomes. Primeiro, o clube conversou com Filipe Luís, que não pretende assumir um novo trabalho até o meio do ano. Além do ex-treinador do Flamengo, o clube também sondou Marcelo Gallardo, mas não levou adiante as conversas com o argentino por conta dos valores. Por fim, o Soberando chegou a ventilar Fernando Diniz, mas o técnico tem uma resistência grande dentro do Tricolor por conta de sua primeira passagem.

