Puma fala sobre primeira semana de Renato Gaúcho no Vasco: “Intensa”

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco teve uma semana livre para trabalhar de olho no Brasileirão. Mais do que isso, o Cruzmaltino teve uma semana livre para conhecer seu novo treinador: Renato Gaúcho.

Após a demissão de Fernando Diniz, Renato Gaúcho foi o escolhido para assumir o cargo de técnico do clube e aproveitou a semana sem jogos para trabalhar a equipe para o retorno do Brasileirão. O Vasco enfrenta o Palmeiras, em São Januário, na próxima quinta-feira, e o lateral Puma Rodríguez revelou detalhes da semana de trabalho.

Presente na premiação do Campeonato Carioca, Puma falou sobre os primeiros contatos de Renato Gaúcho com o grupo e destacou a forma intensa com que o técnico começou a aplicar seus métodos.

“Foi uma semana muito intensa, muito trabalho físico, ele achou que a gente precisava. Temos um grupo que trabalha muito, tem muita vontade. Trabalhamos muito intensamente. Temos um grupo trabalhador, chegaram jogadores muito bons, então temos um time para brigar mais em cima”, disse Puma na zona mista.

Na pré-lista do Uruguai

Por sua vez, individualmente, Puma vive um momento para se orgulhar. Eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca, o jogador falou sobre o prêmio e também confirmou que está na pré-lista de convocação para a seleção do Uruguai nesta próxima Data Fifa. Puma tem o sonho de disputar a Copa do Mundo.

“Estou feliz pelo reconhecimento. Hoje a gente está brigando pelo Vasco. Temos time para brigar mais em cima. Obviamente, jogar dá a possibilidade de estar na seleção. Estou na pré-lista, ainda não saiu a confirmação. Estou muito feliz por isso. É uma pré-lista, ainda tem que sair a convocatória principal, mas estou feliz”, finalizou.