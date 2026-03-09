Votação de reforma do estatuto termina em bate-boca no Corinthians

A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians que deveria votar a reforma do estatuto do clube terminou antes do esperado. Na noite desta segunda-feira (09), um bate-boca entre conselheiros alvinegros encerrou a reunião no Parque São Jorge sem uma definição sobre o assunto. Na confusão, o presidente Osmar Stabile fez acusações ao presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior.

Antes do começo da votação, Stabile pediu a palavra e denunciou a postura de Tuma Júnior. O presidente alvinegro revelou um encontro com o dirigente em que recebcu uma ameaça, além de outras situações em que teve que dar explicações do seu trabalho.

“Na sexta-feira, enquanto eu jantava, ele (Tuma) disse assim: ‘ou você faz o que eu quero ou eu vou te f****’. Não posso administrar o Corinthians com pessoas me tratando dessa forma. Tenho testemunhas aqui sobre isso além de outras interferências. Trago aqui documentos sobre ele me pedindo atualizações sobre o que faço. Não posso aceitar mais isso, só colocando uma situação aqui. Assunto do censo do Corinthians, ele me colocou 30 pontos que gostaria de saber. Por que você quer saber? Posso vir aqui e responder o que vocês quiserem. Não vou aceitar isso, trago isso para vocês resolverem”, afirmou Stabile.

Em seguida, o presidente trouxe Pedro Luis Soares, diretor de negócios jurídicos do clube, que confirmou os fatos. Antes da resposta de Tuma, o conselheiro Hailton dos Santos Cunha pegou o microfone e solicitou o encerramento da reunião.

O presidente do Conselho Deliberativo pediu ordem e reiterou que o motivo do encontro era a votação, não a troca de acusações. Entretanto, dois conselheiros trocaram empurrões, iniciando uma confusão. Diante do cenário, Tuma encerrou a votação e determinou que a pauta será encaminhada para uma Assembleia Geral.

Próximos passos

A votação do estatuto do Corinthians irá definir se os sócios terão direito a voto, além da possibilidade do clube virar uma SAF. Agora, a definição do tema ficará por conta dos associados. Inclusive, a Assembleia Geral pode ser convocada a qualquer momento. Porém, existe a possibilidade do tema ser judicializado por conta de problemas na condução do caso.

