Pedro dedica título carioca do Flamengo a Filipe Luís: “Faz parte disso”

Artilheiro do Campeonato Carioca com seis gols – ao lado de PK, do Bangu – o atacante Pedro, do Flamengo, também fez parte da seleção dos melhores da competição. Na premiação organizada pela FFERJ na noite desta segunda, o camisa 9 rubro-negro recebeu seus devidos prêmios e fez questão de lembrar do seu antigo treinador.

Na zona mista, Pedro celebrou a conquista do título carioca e dedicou o troféu a Filipe Luís, demitido pelo clube há uma semana. O atacante admitiu que ainda não falou com o ex-técnico sobre o título, mas que ele merece ser mencionado como um campeão.

“Sem dúvida, a gente compartilha com ele, ele faz parte desse título, fez parte de todo esse processo. Desde o início estava com a gente, durante todo o ano passado também e conquistou muitas coisas juntas. Ainda não recebi mensagem dele, mas, sem dúvida, ele sabe que a gente compartilha com ele. É, mais uma vez, ele escrevendo o nome no clube e conquistando coisas juntos”, disse Pedro.

Início de Jardim

Pedro também falou sobre os primeiros dias com o novo treinador, Leonardo Jardim. O português teve poucos dias para comandar treinos, mas já conquistou seu primeiro título pelo clube neste domingo. O atacante revelou detalhes dos treinamentos e projetou uma evolução sob nova tutela.

“Jardim teve poucos dias de treinamento, mas ele já mostrou que conhece a característica do jogador e vai priorizar muito isso. Foi o que eu vi nessa semana. Sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser uma era vitoriosa. Todo o grupo está confiante para isso, está meio esperançoso por isso. Então, fico com mais essa expectativa de ser um grande ano vitorioso para o Flamengo. Sem dúvida nenhuma, o grupo abraçou muito ele para estarmos juntos, para florescermos”, afirmou.

Artilharia do Campeonato Carioca

Por fim, Pedro falou sobre a conquista de mais uma artilharia pelo Flamengo. Apesar de ter passado em branco na decisão, o atacante foi o maior goleador da competição, com seis gols, ao lado de PK, do Bangu. O camisa 9 da Gávea celebrou o feito, mas valorizou a ajuda dos companheiros.

“Ah, sem dúvida nenhuma o atacante quer marcar gols sempre, né? Mas, claro, que depende de um conjunto, não só do atacante, mas de toda a equipe. Estou aqui, hoje, por conta de todo o grupo, toda a equipe também, e compartilho com eles esse troféu individual. Então, com certeza, esse troféu de artilheiro me dá mais motivação ainda de continuar fazendo o que sempre fiz durante esses anos no Flamengo, que é dando meu melhor, fazendo gols e dando a vida em campo pelo Flamengo”

