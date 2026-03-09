Kelvin marca seis gols e G3X goleia o Capim na Kings League Brasil

Atropelo. Assim pode resumir o que foi a vitória do G3X por 10 a 4 em cima do Capim FC, nesta segunda-feira (09/3), pela primeira rodada da Kings League Brasil. Com um show de Kelvin Oliveira que marco sete gols, sendo um dele dobro, a equipe da Tribo não deu a menor chance para o adversário e estreou na competição com goleada.

Estreia internacional apagada

A partida gerava muita expectativa pelo lado do Capim FC, que estreava suas contratações internacionais: Dani Linãres, Alex Guti e Gerard Nolla. Contudo, os espanhóis tiveram atuação apagada e pouco fizeram durante a partida.

Kelvin conhece a Kings League

Foi um verdadeiro passeio da G3X e também de Kelvin Oliveira. Afinal, o centroavante marcou dois gols ainda no primeiro minuto da partida. O goleiro do Capim, Bolívia, ainda fez um gol para sua equipe, mas Andreas fez com que o escalonado se encerrasse com o placar em 3 a 1. Com todos os jogadores em campo, ambos os times ativaram sua carta secreta e ativaram um Star Player, com Gerard Nolla e K9 tendo seus gols valendo dois. Contudo, só o atleta da G3X foi as redes e encerrou o primeiro tempo com o placar em 5 a 1 para a equipe de Gaulês.

G3X estreia na Kings League com vitória

No início do segundo tempo, o dado definiu o tradicional X1 e Kelvin voltou a balançar as redes, junto com Ton. Lucas Hector marcou para o Capim. Com o retorno do 7×7, o marcador apontava 7 a 2 para a G3X, que poderia ser mais, se K9 não tivesse perdido um shootout. O Capim ainda tentou após Jon Vlogs converter seu pênalti do presidente e Dani Linãres, também marcar, mas TH marcou mais um para a equipe da Tribo.

Gaulês ainda perdeu seu pênalti do presidente no último minuto. Assim, o Matchball iniciou com o placar marcando 9 a 4 para o G3X. Contudo, o período final durou pouco. Isso porque Kelvin, estrela da noite, deu drible desconcertante em Aléx Guti e marcou o tento da vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.