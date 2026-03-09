John Textor, dono do Botafogo, ironiza Flamengo em premiação do Cariocão

ASSINE JÁ!
John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi uma atração na premiação do Campeonato Carioca, na noite desta segunda-feira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O norte-americano foi ao palco em nome de Danilo, volante alvinegro, para receber o prêmio que o jogador recebeu por ser um dos melhores jogadores da competição.

Textor aproveitou para dar uma ‘cutucada’ no Flamengo ao receber o prêmio. O dono da SAF do Botafogo parabenizou a conquista do tricampeonato carioca pelo rubro-negro, relembrando que o Glorioso é o único na história a ganhar quatro vezes consecutivas.

“Sei que esta noite é dedicada ao Flamengo pela conquista do Campeonato Carioca. Quero parabenizá-los pelos três títulos consecutivos. Senador [Carlos] Portinho, um grande flamenguista, sabe que nunca perco uma oportunidade de parabenizar o Flamengo. Então, de coração, do Botafogo, vencedor de quatro Cariocas consecutivos, parabéns”, disse Textor.

“Gringo gordito”

Com muito bom humor, Textor também brincou com o fato de ter ido receber o prêmio em nome de Danilo. O norte-americano afirmou que o jogador estava honrado pelo prêmio e autoproclamou o “Gringo Gordito”.

“É uma grande honra estar aqui em nome do Danilo e também diante de todos vocês, as pessoas que fazem o futebol no Rio de Janeiro ser grande. Danilo está treinando para o jogo de amanhã à noite pela Libertadores. Falei com ele hoje e ele está muito honrado em receber este prêmio. Ele pediu que alguém mais rápido, mais ágil, mais atlético recebesse o prêmio, mas quem está aqui é o Gringo Gordito”, brincou.

