John Textor, dono do Botafogo, ironiza Flamengo em premiação do Cariocão

John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi uma atração na premiação do Campeonato Carioca, na noite desta segunda-feira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O norte-americano foi ao palco em nome de Danilo, volante alvinegro, para receber o prêmio que o jogador recebeu por ser um dos melhores jogadores da competição.

Textor aproveitou para dar uma ‘cutucada’ no Flamengo ao receber o prêmio. O dono da SAF do Botafogo parabenizou a conquista do tricampeonato carioca pelo rubro-negro, relembrando que o Glorioso é o único na história a ganhar quatro vezes consecutivas.

LEIA MAIS: Mesmo vice, Fluminense domina a Seleção do Cariocão 2026; veja as premiações

“Sei que esta noite é dedicada ao Flamengo pela conquista do Campeonato Carioca. Quero parabenizá-los pelos três títulos consecutivos. Senador [Carlos] Portinho, um grande flamenguista, sabe que nunca perco uma oportunidade de parabenizar o Flamengo. Então, de coração, do Botafogo, vencedor de quatro Cariocas consecutivos, parabéns”, disse Textor.

“Gringo gordito”

Com muito bom humor, Textor também brincou com o fato de ter ido receber o prêmio em nome de Danilo. O norte-americano afirmou que o jogador estava honrado pelo prêmio e autoproclamou o “Gringo Gordito”.

“É uma grande honra estar aqui em nome do Danilo e também diante de todos vocês, as pessoas que fazem o futebol no Rio de Janeiro ser grande. Danilo está treinando para o jogo de amanhã à noite pela Libertadores. Falei com ele hoje e ele está muito honrado em receber este prêmio. Ele pediu que alguém mais rápido, mais ágil, mais atlético recebesse o prêmio, mas quem está aqui é o Gringo Gordito”, brincou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.