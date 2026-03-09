Atalanta x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Abrindo a fase de oitavas de final da Champions League, o Bayern de Munique vai até a Itália para encarar a Atalanta, no jogo de ida do confronto. A partida acontece na tarde desta terça-feira, às 17h, horário de Brasília, em Bérgamo.
Os Bávaros chegam de grande momento, ocupando a liderança da Bundesliga, com 66 pontos, 11 à frente do Borussia Dortmund, e vice-líderes da fase de liga da Champions. Já os Oróbicos eliminaram o segundo colocado do Campeonato Alemão. Porém, o clube italiano empatou em seu último jogo da Série A, em 2 a 2 com a Udinese, e ocupa a sétima colocação da tabela, com 46 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil no sistema de streaming HBO Max.
Como chega a Atalanta
Após a classificação heroica na fase anterior, os italianos querem acabar com a sequência de três jogos sem vencer. Inclusive, o último triunfo da equipe aconteceu justamente contra o Borussia Dortmund, que definiu a classificação na Champions. Para a partida, o técnico Raffaele Palladino ainda não sabe se contará com o volante brasileiro Ederson e o zagueiro Giorgio Scalvini. Por outro lado, De Ketelaere e Raspadori, lesionados, estão fora.
Como chega o Bayern
Favorito para o confronto, os Bávaros chegam à Itália com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Para a partida, Vincent Kompany pode não contar com o atacante Harry Kane, que já ficou de fora da goleada contra o Borussia Mönchengladbach. Além disso, o canadense Alphonso Davies também é dúvida. Já Neuer e Ito, lesionados, são desfalques.
ATALANTA X BAYERN
UEFA Champions League – oitavas de final – jogo de ida
Data e horário: 10/3/2026 (terça-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Stadio di Bergamo, Bérgamo (ITA)
ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon e Bernasconi; Samardžić e Zalewski; Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Pavlović e Kimmich; Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Espen Eskas (NOR)
Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)
VAR: Tiago Martins (POR)
