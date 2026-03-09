Palmeiras domina seleção do Campeonato Paulista

Campeão paulista de 2026, o Palmeiras dominou a seleção da competição. A Federação Paulista de Futebol revelou os atletas premiados em uma cerimônia realizada na noite desta segunda-feira (09), na zona oeste de São Paulo. O Alviverde teve seis jogadores no time ideal, além de o craque do campeonato e da galera, Flaco López, e Abel Ferreira como melhor treinador.

A seleção do Paulistão teve Carlos Miguel, Gustavo Gómez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Vitor Roque e Flaco López representando o Verdão. Já o vice-campeão teve quatro jogadores no time: Dantas, Mayk, Rômulo e Robson, que terminou como artilheiro do torneio, com sete gols. Fora os finalistas, apenas a Portuguesa teve um representante, com o lateral-direito João Vitor.

Já o Corinthians ficou com duas premiações. O volante André ficou com o prêmio de revelação do campeonato. Enquanto o zagueiro André Ramalho marcou o gol mais bonito, na partida contra a Ponte Preta. Ligger, do Primavera, teve o drible mais bonito e Ramón Sosa, do Palmeiras, terminou como maior garçom, com quatro assistências.

Na arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza terminou como melhor árbitro. Já Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro receberam o prêmio de melhores assistentes e Adriano de Assis como melhor VAR. Por fim, o Novorizontino levou o prêmio Fair Play, entregue à equipe com a melhor média de faltas cometidas e cartões amarelos e vermelhos.

