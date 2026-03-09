Furia bate o Nyvelados e inicia defesa pelo título da Kings League com vitória

A atual campeã entrou em quadra para iniciar sua busca pelo título e começou bem. A Furia venceu o Nyvelados nos shootouts, nesta segunda-feira (09/3) e somou sua primeira vitória na Kings League Brasil. A equipe de Nyvi Estephan contou com o primeiro gol do Rei do Futsal, Falcão, mas a dupla Leleti e Lipão brilharam para garantir o triunfo do time de Cris Guedes.

Nyvelados abre vantagem no primeiro tempo…

O duelo prometia muito entre a atual campeã e uma das equipes que mais investiu nesta temporada. Logo no primeiro minuto, Lipão marcou 1 a 0 para a Furia, no começo do escalonado. Contudo,o placar se manteve por boa parte. Nem mesmo Cris Guedes, batendo seu pênalti do presidente, conseguiu alterar o marcador.

O próximo gol estava guardado para ser especial. Afinal, o Nyvelados acionou seu pênalti do presidente e Falcão, rei do futsal, desceu da cabine e, com muita categoria, empatou o jogo. Depois, a equipe acionou sua carta secreta e transformou Ferrão em star player. Pouco tempo depois, o camisa 11 guardou de pênalti, colocando 3 a 1 no marcador para o time de Nyvi Estephan. A Furia não ficou para trás, acionou sua carta e ganhou um shootout, convertido por Lipão.

…Mas a Furia quem vence na Kings League

O segundo tempo foi muito disputado. O dado definiu um X1 clássico e Leleti empatou para a Furia. Contudo, o jogo seguiu amarrado, com muitas chances perdidas e o 3 a 3 permaneceu no placar até o final. Assim, a partida foi para o shootout.

Já nos shootouts, o Nyvelados decpecionou. Leo Gol, Dieguinho e Ferrão perderam suas cobranças. Em contrapartida, a Furia marcou com Leleti, Kenu e Lipão e garantiu sua primeira vitória na Kings League Brasil.

