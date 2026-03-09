Textor faz alerta sobre atuações do Botafogo: “Mediocridade não é aceitável”

O Botafogo define nesta terça-feira, no Nilton Santos, a sua vida na Libertadores. Após empatar com o Barcelona de Guayaquil-EQU por 1 a 1, o Glorioso entra em campo precisando de uma vitória para avançar para a fase de grupos da competição.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, falou sobre a expectativa para o jogo de volta, nesta terça, no Niltão, que vale a classificação. Textor citou a qualidade do elenco do clube para a temporada e fez questão de dar um voto de confiança para o técnico Martín Anselmi.

LEIA MAIS: John Textor, dono do Botafogo, ironiza Flamengo em premiação do Cariocão

“Bem, obviamente estamos desapontados por não termos tido um resultado melhor. O jogo fora de casa sempre complica as coisas. Eles também têm muita experiência. E tudo depende do ambiente. A expectativa para o jogo é muito positiva, estamos animados. Vendemos muitos ingressos. A torcida sempre faz um grande espetáculo, o que nos anima muito. Bom público, bom gramado. Começando a entrar no ritmo. Nunca faço previsões, mas estou muito otimista”, disse Textor, antes de falar sobre Anselmi:

“Ele tem um desafio, certo? Ele está tentando implementar um sistema, que é novo para nós, em uma situação em que nós realmente fomos dizimados por lesões na linha defensiva. E este sistema obviamente nos exige ser fortes em números na linha defensiva. Então estamos tentando ajudar o treinador o quanto é possível. Mas, você sabe, vamos ver”, afirmou Textor.

O dono da SAF alvinegra, no entanto, afirmou que espera resultados de Martín Anselmi. Textor alertou que o Botafogo precisa vencer e conquistar títulos, principalmente após uma temporada sem sucesso e uma eliminação precoce no Campeonato Carioca.

“Os times precisam se adaptar, os jogadores precisam se adaptar, os treinadores precisam se adaptar. E realmente precisamos começar a vencer e vencer tudo. Nós estamos aqui para perseguir campeonatos, e a mediocridade não é aceitável”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.