Atlético de Madrid x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Com cenários diferentes, Atlético de Madrid e Tottenham fazem o confronto de ida das oitavas de final da Champions League. A partida acontece na tarde desta terça-feira (10), às 17h, horário de Brasília, em Madrid.

Os Cochoneros chegam para o duelo em casa após passarem pela fase de play-off. No confronto anterior, o Atleti superou o Brugge, da Bélgica, com a goleada de 4 a 1 no Riyadh Air Metropolitano. Já os Spurs se classificaram pela fase de liga, terminando na quarta colocação, com 17 pontos. Porém, a equipe inglesa chega em um momento crítico, brigando contra o rebaixamento na Premier League.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal Space e no serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Atlético de Madrid

Depois de sofrer alguns sustos no duelo contra o Brugge, o Atleti chega para as oitavas de final tendo o peso do favoritismo no confronto. A equipe de Diego Simeone vive um bom momento na temporada e, recentemente, garantiu vaga na Copa do Rei da Espanha, ao eliminar o Barcelona. Porém, a defesa, que era um forte pilar do time, vem demonstrando sinais de desgaste, sofrendo gols em cinco dos últimos seis jogos.

Como chega o Tottenham

Apesar do bom desempenho na primeira parte da competição, os Spurs começam a disputa das oitavas de final em um momento terrível. A equipe inglesa venceu apenas dois dos últimos 14 jogos e está na 14ª posição da Premier League, apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, vindo de cinco derrotas consecutivas. Inclusive, há um receio de que o técnico Igor Tudor deixe a Champions um pouco de lado para focar na permanência na primeira divisão.

ATLÉTICO DE MADRID X TOTTENHAM

UEFA Champions League – oitavas de final – jogo de ida

Data e horário: 10/3/2026 (terça-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Johnny Cardoso, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero e Danso; Archie Gray, Palhinha, Sarr e Souza; Kolo Muani, Xavi Simons e Solanke. Técnico: Igor Tudor.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

Assistentes: Patrick Inia (HOL) e Rogier Honig (HOL)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

