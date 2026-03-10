Craque do Cariocão, Fábio lamenta vice do Fluminense: “Não era pra ser”

Melhor goleiro do campeonato e Craque do Cariocão. Foi desta forma que o goleiro Fábio, do Fluminense, saiu da premiação da Seleção do Campeonato Carioca de 2026. Aos 45 anos, o goleiro tricolor segue batendo recordes, se destacando e jogando em alto nível. No entanto, apesar disso, o Tricolor não ficou com o título.

Contudo, o vice-campeonato do Fluminense certamente não foi por falta de regularidade de Fábio. Na decisão por pênaltis, o goleiro tricolor pegou uma cobrança – a de Luiz Araújo – e acertou o canto de outras três cobranças. Para os jornalistas, Fábio admitiu a dor de perder uma final, mas afirmou que este tipo de jogo pode servir de lição para a temporada.

“Serve para que a gente possa corrigir o que tem que ser corrigido. Serve para gente aprender que decisões são detalhes que fazem você alcançar o objetivo final, que é o título.. Faltaram alguns detalhes nessa partida. Isso vai servir de aprendizado para algumas competições que vamos iniciar, como Copa do Brasil, Libertadores, no Brasileiro, que temos o objetivo de voltar a vencer, mesmo sabendo que será um jogo difícil contra o Remo. A gente fica grato a Deus por fazer a defesa, mas não era pra ser. As outras defesas eu não tive possibilidade de conseguir. São coisas que acontecem. Mérito dos batedores do Flamengo que fizeram boas cobranças”, disse Fábio.

Nesta semana, o Fluminense já precisa virar a chave e focar no Brasileirão. O Tricolor entra em campo na quinta-feira, diante do Remo, no Mangueirão, às 19h, e deve contar com a presença dos três reforços contratados no final da janela de transferências – Millán, Castillo e Alisson. Fábio destacou a força do elenco tricolor.

“É importante. Temos um grupo qualificado em todas as posições. Temos peças qualidade. O Brasileiro é um campeonato que pede muito isso, precisa de um grupo consistente e qualificado, você tendo um elenco à altura nos proporciona (o caminho) para as vitórias”, finalizou.

