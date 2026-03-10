Fluxo vence clássico contra a Loud na primeira rodada da Kings League Brasil

No grande clássico da rodada, o Fluxo venceu a Loud por 5 a 4, nesta segunda-feira (09/3), pela primeira rodada da Kings League Brasil. A dupla Helber Jr e Well funcionou muito bem, com dois gols cada, comandando a equipe presidida por Cerol. Já o time de Coringa não conseguiu repetir as boas atuações da Kings Cup e estreou com derrota.

Fluxo sai na frente

O escalonado começou muito pegado e apenas um gol saiu durante o período, com Well mandando uma bomba, sem chances para Esaú. Com o início do 7×7, o Fluxo aciono seu pênalti do presidente, cobrado e convertido por Toguro, apresentado como novo presidente da equipe nesta segunda. A Loud conseguiu descontar com Rafa Cunha ainda no primeiro tempo, mas a equipe de Cerol foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

Loud ensaia reação, mas o Fluxo vence na Kings League

No início do segundo tempo, o dado definiu um 2×2. A Loud chegou a marcar com Esaú, mas Helber Jr e Well, marcaram para o Fluxo, deixando a equipe na frente do placar: 4 a 2. No retorno de todos os atletas, Coringa perdeu seu pênalti do presidente, enquanto o time de Cerol perdeu um shootout, desperdiçado por Chaveirinho. Antes do matchball, a Loud diminuiu o marcador com um gol contra de Pinguinho.

No Matchball, a Loud chegou a empatar com Felipe Viana e deixar o placar em 4 a 4. Contudo, em um dois contra um muito bem trabalhado, Helber Jr deu números finais a partida e garantiu a vitória do Fluxo por 5 a 4 nesta primeira rodada da Kings League Brasil.

