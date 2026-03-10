Confira o resumão da primeira rodada da Kings League Brasil

O segundo split da Kings League Brasil deu seu pontapé inicial nesta segunda-feira (09/3), com duelo com cara de final antecipada e clássico dos Esports. O G3X mostrou que é uma nova equipe e não deu chances para os astros internacionais do Capim. A atual campeã Furia segue vencendo e o Desimpain bateu o Dibrados em duelo de estreantes. Confira o resumão do J10.

PodpPah Funkbol Clube 3(2)x(3)3 Dendele

Em um duelo marcado por uma confusão generalizada, o Dendele venceu o Funkbol nos shooutous e estreou com o pé direito no segundo split da Kings League Brasil. O embate terminou empatado em 3 a 3 no tempo normal. Assim, brilhou a estrela do goleiro Húngaro, que defendeu duas cobranças nos shooutouts, converteu um e garantiu o triunfo do Toro Loko.

Desimpain 6×3 Dibrados

O Desimpain mostrou que é um novo time e venceu o Dibrados por 6 a 3, nesta segunda-feira (09/3), na primeira rodada da Kings League Brasil. Aliás, o grande destaque foi Davi Ilario, eleito o melhor da partida, ele brilhou com um gol, três assistências e uma atuação de encher os olhos dos presentes na Trident Arena.

G3X 10×4 Capim FC

Atropelo. Assim pode resumir o que foi a vitória do G3X por 10 a 4 em cima do Capim FC, nesta segunda-feira (09/3), pela primeira rodada da Kings League Brasil. Com um show de Kelvin Oliveira que marco sete gols, sendo um dele dobro, a equipe da Tribo não deu a menor chance para o adversário e estreou na competição com goleada.

Furia 3(3)x(0)3 Nyvelados

A atual campeã entrou em quadra para iniciar sua busca pelo título e começou bem. A Furia venceu o Nyvelados nos shootouts, nesta segunda-feira (09/3) e somou sua primeira vitória na Kings League Brasil. A equipe de Nyvi Estephan contou com o primeiro gol do Rei do Futsal, Falcão. Contudo, a dupla Leleti e Lipão brilharam para garantir o triunfo do time de Cris Guedes.

Loud 4×5 Fluxo

Por fim, no grande clássico da rodada, o Fluxo venceu a Loud por 5 a 4, nesta segunda-feira (09/3), pela primeira rodada da Kings League Brasil. A dupla Helber Jr e Well funcionou muito bem, com dois gols cada, comandando a equipe presidida por Cerol. Em contrapartida, o time de Coringa não conseguiu repetir as boas atuações da Kings Cup e estreou com derrota.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.