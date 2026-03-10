Libertadores: Botafogo coloca à prova retrospecto invejável no Nilton Santos

É diferente! A sentença icônica da canção que embala a torcida do Botafogo também serve para descrever a atmosfera do Estádio Nilton Santos em noites de Copa Libertadores. Nesta terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), é dia, então, de escrever um novo capítulo da comunhão entre o time e o público. No encerramento da etapa preliminar do torneio internacional, o Glorioso precisa vencer o Barcelona do Equador para alcançar a fase de grupos e conta com predicados aterrorizantes para qualquer adversário.

Pela Libertadores, o Mais Tradicional entra em campo com 100% de aproveitamento nos últimos seis jogos no Colosso do Subúrbio (veja mais detalhes abaixo). O número é catapultado pela conquista da taça de 2024, com o professor Artur Jorge, e pelo retrospecto recente. Em 2025, por exemplo, o Glorioso, dono da faixa de campeão, “gabaritou” os embates na Versalhes Carioca, sob a batuta dos técnicos Renato Paiva e Davide Ancelotti. O Alvinegro bateu, assim, os quatro rivais que visitaram a sua fortaleza esportiva.

Apesar de novas datas no calendário apertado do futebol brasileiro, disputar a fase preliminar nunca foi um problema. Pelo contrário. Em cinco compromissos por três edições diferentes da Libertadores, o Botafogo foi impecável no Niltão. São cinco vitórias em diferentes contextos e com diferentes treinadores (Jair Ventura, Fábio Matias e Martín Anselmi). Já no total, somando os 20 embates no Engenho de Dentro, o Mais Tradicional sustenta um aproveitamento de 83,3%.

Referência artística

É claro que o Botafogo não seria tão forte como mandante se não fosse a torcida e a mobilização dos escolhidos por eventos memoráveis no Colosso do Subúrbio. A cada jogo, a massa recepciona o elenco com um calor humano inigualável nas ruas da Zona Norte e com mosaicos do universo preto e branco. Para a próxima guerra, com casa cheia, o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” promete mais uma aula de arquibancada. Desta vez, com a temática “Noite de Copa Não se Apaga”, algo que já causa frisson nas redes sociais e deixa o plantel entusiasmado antes de a pelota circular pelo tapetinho.

“Começa lá fora. É uma barulhada. Todo mundo batendo no ônibus. Não conseguimos enxergar nada. Tudo vermelho. Só escutamos eles! Quando a gente desce aquele viaduto, já sentimos o carinho do torcedor por nós. É uma força a mais. Sabemos, portanto, que será uma grande noite”, prevê o lateral-direito Vitinho.

Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores

2026

2 x 0 Nacional Potosí (BOL) – Fase eliminatória

2025

1 x 0 LDU (ECU) – Oitavas de final

1 x 0 Universidad de Chile – Fase de grupos

3 x 2 Estudiantes (ARG) – Fase de grupos

2 x 0 Carabobo (VEN) – Fase de grupos

2024

5 x 0 Peñarol (URU) – Semifinal

0 x 0 São Paulo – Quartas de final

2 x 1 Palmeiras – Oitavas de final

2 x 1 LDU (ECU) – Fase de grupos

3 x 1 Universitário (PER) – Fase de grupos

1 x 3 Junior Barranquilla (COL) – Fase de grupos

2 x 1 Bragantino – Fase preliminar

6 x 0 Aurora (BOL) – Fase preliminar

2017

0 x 0 Grêmio – Quartas de final

2 x 0 Nacional-URU – Oitavas de final

1 x 0 – Nacional-COL – Fase de grupos

0 x 2 – Barcelona-ECU – Fase de grupos

2 x 1 – Estudiantes (ARG) – Fase de grupos

1 x 0 – Olimpia (PAR) – Fase preliminar

2 x 1 – Colo Colo (CHL) – Fase preliminar

20 jogos – 16 vitórias, dois empates e duas derrotas – 83,3% de aproveitamento.

