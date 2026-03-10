Bateu saudade? Flagra mostra Karoline Lima e Léo Pereira juntos em restaurante no Rio

A madrugada desta terça-feira (10) trouxe um novo episódio para a história de Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo. Isso porque o, até então, ex-casal foi flagrado deixando um restaurante de culinária japonesa no Rio de Janeiro e ampliou os rumores sobre outra possível reconciliação — que ganharam força após supostamente terem curtido juntinhos o show de Bad Bunny no Brasil.

As imagens do encontro, divulgadas pela página Daily do Garotinho, que anunciou a outra reconciliação, mostra os dois caminhando lado a lado na saída do restaurante. De acordo com os stories de Lima, ela curtiu a noite entre drinks e sushis.

A influenciadora já tinha compartilhado com seus seguidores que sairia para curtir a noite de segunda-feira, mas passou por imprevistos. Ainda pelos stories de seu Instagram, compartilhou que teve que se arrumar no escuro devido à falta de energia elétrica em casa. Até por isso decidiu apostar no look coringa: preto “básico” combinando entre vestido e blazer.

“Quem vê, nem imagina que se arrumou no escuro”, brincou Karoline após posar para foto no restaurante. Pouco antes, ela tinha confirmado que iria curtir a noite, pois não se tratava de uma “segunda-feira para beber água”.

Karoline Lima e Léo Pereira

O relacionamento dos dois teve pontapé em 2023 e logo de cara ganhou repercussão entre torcedores do Flamengo. O zagueiro chegou, inclusive, a ter o apelido de “Karolino” entoado nas arquibancadas do Maracanã no início da relação.

Um dos fatores que chamou atenção para o relacionamento foi o envolvimento com outro nome do futebol: Éder Militão. Isso porque a influenciadora se relacionou por um período com o zagueiro do Real Madrid, pai de sua filha Cecília. O defensor merengue agora é casado com Tainá Militão, que morava com Léo Pereira e é mãe de Helena e Matteo — filhos do jogador rubro-negro.

Karoline e Léo oficializaram o namoro em fevereiro de 2024 durante a festa de aniversário do jogador. Pouco mais de um ano depois, em setembro de 2025, tiveram a primeira separação após relatos de suposta participação do atleta em uma festa pós-jogo. Os dois se reconciliaram em dezembro do mesmo ano, em meio à celebração do título da Libertadores.

Término mais recente

No dia 27 de janeiro deste ano, a influenciadora confirmou os boatos sobre o novo término do casal. Ela usou as redes sociais para ratificar os rumores e evitar teorias sobre os motivos para decisão.

“Antes de dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. Eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. A gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava ou que era ou tão ruim quanto a gente lembrava. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e está tudo bem”.

