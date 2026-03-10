Entenda como Roger Machado virou o plano A para assumir o São Paulo

O São Paulo está próximo de oficializar Roger Machado como o seu novo treinador. A expectativa interna é de que o anúncio ocorra nas próximas horas, após a demissão do argentino Hernán Crespo, confirmada na última segunda-feira (9). Sem clube desde sua saída do Internacional, o técnico surge como a principal escolha da diretoria para assumir o comando do Tricolor.

O nome agrada por atender três critérios considerados essenciais pelo departamento de futebol neste momento da temporada. Internamente, a diretoria avalia Roger Machado como um profissional preparado e com ideias claras de jogo. Além do trabalho tático, o treinador também recebe elogios pelo perfil de gestão de grupo e pelo relacionamento fora de campo.

O executivo de futebol Rui Costa já havia indicado o nome do treinador em outras oportunidades, o que facilitou o consenso dentro do clube. Aliás, a avaliação é de que o técnico reúne características adequadas para reorganizar a equipe neste momento.

Outro ponto que pesou na escolha foi o aspecto financeiro. O acordo com Roger se encaixa no orçamento do clube e não ultrapassa o salário pago anteriormente a Crespo. O treinador argentino recebia cerca de R$ 1 milhão mensais, valor considerado o teto atual para o cargo dentro da realidade financeira do São Paulo.

Diretoria quer início imediato

Além de qualidade técnica e viabilidade econômica, a rapidez para fechar o acordo também influenciou a decisão. A diretoria quer um novo comandante imediatamente e trabalha para que Roger Machado já participe das atividades desta terça-feira.

Inicialmente previsto para a manhã, o treino foi transferido para as 16h, justamente para permitir a possível presença do novo treinador no CT da Barra Funda.

Aliás, o último trabalho de Roger Machado foi no Internacional, clube que dirigiu entre 2024 e 2025. Durante o período, comandou a equipe em 73 partidas, somando 34 vitórias.

