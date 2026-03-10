EUA barram dez atletas de time da Jamaica antes de jogo da Champions da Concacaf

O Mount Pleasant, da Jamaica, enfrentou um problema inesperado antes do confronto contra o LA Galaxy, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf. Isso porque dez jogadores da equipe não conseguiram viajar para os Estados Unidos depois que as autoridades americanas negaram seus vistos de entrada.

Entre os atletas impedidos de embarcar estavam sete jogadores haitianos. De acordo com o clube, a decisão ocorre em meio a uma política adotada pelos Estados Unidos que, desde o início de 2026, suspendeu a concessão de vistos para cidadãos de mais de 70 países. Entre as nações afetadas está o Haiti, o que acabou impactando diretamente o elenco do time jamaicano.

Diante da situação, o Mount Pleasant manifestou insatisfação publicamente. O diretor esportivo do clube, Paul Christie, criticou a decisão e afirmou que a equipe perdeu a chance de competir em igualdade de condições. “Queremos ser competitivos e estamos sendo impedidos de dar o nosso melhor”, disse.

Além disso, o episódio reacendeu o debate sobre as restrições de entrada nos Estados Unidos, especialmente por causa da proximidade da próxima Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. Afinal, quatro seleções classificadas para o torneio pertencem a países que aparecem na lista de restrições de vistos: Haiti, Senegal, Costa do Marfim e Irã.

Por fim, a situação da seleção iraniana ainda permanece indefinida. Isso porque as recentes tensões diplomáticas e conflitos com os Estados Unidos podem influenciar diretamente na participação da equipe no torneio.

