Vice do Carioca ofusca desempenho sólido do Fluminense

O vice do Campeonato Carioca ofuscou o trabalho do técnico Luis Zubeldía no Fluminense. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras teve uma campanha sólida, com o título da Taça Guanabara e terminou a competição sem perder clássicos, algo que não acontecia há 20 anos. Além disso, ainda dominou a Seleção do Cariocão com seis indicações, incluindo o de melhor jogador, com Fábio.

Pela primeira vez em 20 anos, o Fluminense terminou o Carioca sem perder clássicos. Em 2006, foram três clássicos e três empates (todos por 2 a 2). Já em 2026, foram cinco jogos contra os rivais, três vitórias e dois empates, além de cinco gols marcados e três sofridos. Dessa forma, o Tricolor conquistou o título da Taça Guanabara e ainda manteve a invencibilidade como mandante com Zubeldía.

Além disso, o Fluminense ficou a um jogo de igualar um feito que não acontece há 41 anos. Afinal, a última vez em que foi campeão carioca sem ser derrotado pelos rivais foi em 1985, quando conquistou o tricampeonato. Na época, aliás, o esquadrão tricolor contava com ídolos históricos como Romerito, Assis e Washington.

Apesar do vice-campeonato, o trabalho do técnico Luis Zubeldía foi reconhecido na premiação do Campeonato Carioca. Afinal, o Fluminense teve seis jogadores na Seleção do Cariocão. Entre eles, o goleiro Fábio, eleito também o melhor jogador da competição, o zagueiro Jemmes, os meias Martinelli e Acosta e o atacante Serna, além do treinador argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.