Corinthians pode ter o melhor início de Brasileirão desde 2022

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (11), às 21h30, quando recebe o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra entra na rodada buscando manter o embalo, mas também em conseguir seu melhor início de competição dos últimos anos.

Após quatro partidas disputadas, o Corinthians soma sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e uma derrota. O desempenho coloca o time a apenas três pontos da liderança e abre a possibilidade de confirmar o melhor início de Brasileirão do clube nos últimos anos.

O cenário mais positivo nas rodadas iniciais aconteceu em 2022. Naquele campeonato, sob comando do técnico Vítor Pereira, o Timão somou 12 pontos nas cinco primeiras partidas, com quatro vitórias e um empate, o que garantiu a liderança naquele momento da competição.

Desde então, porém, o clube não conseguiu repetir um começo tão consistente. Em 2025, por exemplo, o Corinthians chegou à quinta rodada com sete pontos e ocupava a sexta colocação, enquanto o Palmeiras liderava com 13. No ano anterior, a equipe aparecia apenas na 14ª posição com cinco pontos. Já em 2023, o início foi ainda mais irregular: quatro pontos e a 16ª colocação na tabela após cinco jogos.

Apesar de liderar a competição naquele início de 2022, o Corinthians terminou aquela edição do Brasileirão na quarta posição. Nas temporadas seguintes, o desempenho foi mais modesto, com campanhas que terminaram em 13º, 7º e novamente 13º lugar. O último título do clube no principal campeonato nacional segue sendo o de 2017.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.