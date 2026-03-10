Após título, Flamengo tenta esquecer Filipe Luís e focar em Jardim

O Flamengo iniciou uma nova era. O técnico Leonardo Jardim estreou na final do Campeonato Carioca e ganhou confiança para trabalhar nos próximos dias. Afinal, o título estadual sobre o Fluminense, no último domingo (8), foi o suficiente para conquistar os jogadores, que assumiram a responsabilidade pela demissão de Filipe Luís. Contudo, há o entendimento que chegou a hora de virar a página.
Os jogadores do Flamengo sentiram a demissão de Filipe Luís. Dessa forma, a relação com o diretor de futebol José Boto piorou e a chegada de Leonardo Jardim gerou desconfiança. Foram apenas três dias de trabalho até a estreia contra o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, pela final do Carioca. Contudo, foi o suficiente para absorver um pouco das ideias do treinador português.
Desde a sua chegada, Leonardo Jardim fez questão de enaltecer o trabalho do antecessor e deu créditos pela conquista. Afinal, o Flamengo foi comandado por Filipe Luís até a semifinal. A diretoria, aliás, fez questão de premiá-lo com medalha. Mas, agora, é hora de virar a página. Internamente, o entendimento é que o momento pede união para seguir em frente, segundo o “ge”.
Daqui para frente, iniciou a era Leonardo Jardim no Flamengo. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, aliás, será de reencontros. De um lado, o português reencontrará o clube mineiro, onde trabalhou em 2025. Do outro, Tite reencontrará o Flamengo, onde trabalhou em 2024 e deu lugar a Filipe Luís.
