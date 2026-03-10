Flaco diz sonhar com Mundial, mas despista sobre permanência no Palmeiras

O atacante Flaco López atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Palmeiras. O bom início de temporada foi reconhecido na última segunda-feira (20/3), quando o argentino recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista de 2026. Além da premiação individual, o centroavante terminou o estadual como vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, um a menos que Robson, do Novorizontino.

O destaque recente naturalmente aumenta o interesse de clubes do exterior, especialmente da Europa, na próxima janela de transferências. Questionado sobre uma possível saída, porém, Flaco preferiu adotar um tom cauteloso e reforçou o compromisso com o clube paulista.

“Normal, parte do futebol. Estou muito feliz aqui, sou muito grato ao Palmeiras. Vivi coisas aqui que jamais imaginei na carreira. É um problema para o meu eu do futuro (risos). Quero desfrutar o momento, o hoje, vamos ver”, declarou, durante a premiação do Paulistão.

Em seguida, o atacante voltou a destacar que sua prioridade está na sequência da temporada com o Palmeiras e na disputa de grandes competições.

“Minha cabeça está em fazer o melhor aqui para disputar o Mundial (Copa do Mundo) e depois disso vamos ver. O ano é longo, Palmeiras tem muita coisa para disputar este ano. Quero na minha carreira sempre disputar títulos, jogar em times com vontade de ganhar. O resto é parte do meu trabalho, tento o melhor a cada dia. Vamos ver o futuro”, explicou.

Flaco López demorou para se adaptar ao Palmeiras

Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022, contratado junto ao Lanús por cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente R$ 35 milhões na cotação da época. Apesar da expectativa, o início do argentino no clube foi marcado por dificuldades de adaptação. O atacante perdeu chances importantes e chegou a considerar uma saída.

Em 2024, inclusive, o jogador recebeu proposta do River Plate, mas acabou permanecendo após conversa com o técnico Abel Ferreira. A decisão acabou se mostrando acertada.

Na temporada de 2025, o centroavante viveu o melhor ano da carreira. Ele marcou 25 gols e deu seis assistências, mesmo em um ano que terminou sem títulos para o clube. O desempenho, no entanto, aumentou sua valorização no mercado internacional.

No fim do ano passado, o atacante voltou a receber sondagens do exterior, mas o Palmeiras optou por manter o jogador no elenco. Internamente, a diretoria e a comissão técnica consideram o argentino peça fundamental no projeto esportivo do clube.

Enquanto o futuro permanece indefinido, Flaco segue focado no presente. O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quinta-feira (12/2), contra o Vasco, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30, em São Januário.

