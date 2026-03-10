ASSINE JÁ!
Jogada10

Flaco diz sonhar com Mundial, mas despista sobre permanência no Palmeiras

Flaco diz sonhar com Mundial, mas despista sobre permanência no Palmeiras
Flaco diz sonhar com Mundial, mas despista sobre permanência no Palmeiras -

O atacante Flaco López atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Palmeiras. O bom início de temporada foi reconhecido na última segunda-feira (20/3), quando o argentino recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista de 2026. Além da premiação individual, o centroavante terminou o estadual como vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, um a menos que Robson, do Novorizontino.

O destaque recente naturalmente aumenta o interesse de clubes do exterior, especialmente da Europa, na próxima janela de transferências. Questionado sobre uma possível saída, porém, Flaco preferiu adotar um tom cauteloso e reforçou o compromisso com o clube paulista.

“Normal, parte do futebol. Estou muito feliz aqui, sou muito grato ao Palmeiras. Vivi coisas aqui que jamais imaginei na carreira. É um problema para o meu eu do futuro (risos). Quero desfrutar o momento, o hoje, vamos ver”, declarou, durante a premiação do Paulistão.

Em seguida, o atacante voltou a destacar que sua prioridade está na sequência da temporada com o Palmeiras e na disputa de grandes competições.

“Minha cabeça está em fazer o melhor aqui para disputar o Mundial (Copa do Mundo) e depois disso vamos ver. O ano é longo, Palmeiras tem muita coisa para disputar este ano. Quero na minha carreira sempre disputar títulos, jogar em times com vontade de ganhar. O resto é parte do meu trabalho, tento o melhor a cada dia. Vamos ver o futuro”, explicou.

Flaco López demorou para se adaptar ao Palmeiras

Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022, contratado junto ao Lanús por cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente R$ 35 milhões na cotação da época. Apesar da expectativa, o início do argentino no clube foi marcado por dificuldades de adaptação. O atacante perdeu chances importantes e chegou a considerar uma saída.

Em 2024, inclusive, o jogador recebeu proposta do River Plate, mas acabou permanecendo após conversa com o técnico Abel Ferreira. A decisão acabou se mostrando acertada.

Na temporada de 2025, o centroavante viveu o melhor ano da carreira. Ele marcou 25 gols e deu seis assistências, mesmo em um ano que terminou sem títulos para o clube. O desempenho, no entanto, aumentou sua valorização no mercado internacional.

No fim do ano passado, o atacante voltou a receber sondagens do exterior, mas o Palmeiras optou por manter o jogador no elenco. Internamente, a diretoria e a comissão técnica consideram o argentino peça fundamental no projeto esportivo do clube.

Enquanto o futuro permanece indefinido, Flaco segue focado no presente. O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quinta-feira (12/2), contra o Vasco, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30, em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas