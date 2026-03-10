Por que o Santos optou por deixar Neymar fora do duelo contra o Mirassol

O atacante Neymar não entrará em campo pelo Santos no confronto desta terça-feira (10/3), às 21h30, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A decisão foi tomada em comum acordo entre o clube e o estafe do jogador, com o objetivo de preservar o atleta fisicamente.

Com isso, o camisa 10 não terá a oportunidade de atuar diante de Carlo Ancelotti, que estará presente em um camarote do estádio para acompanhar a partida.

As mudanças de plano do Santos

Inicialmente, a expectativa era de que Neymar participasse normalmente do jogo no interior paulista. O atacante atuou durante os 90 minutos nas partidas contra Novorizontino, no dia 22 de fevereiro, e diante do Vasco, no dia 26. Além disso, teria um intervalo de 12 dias de preparação até o duelo contra o Mirassol.

Entretanto, o cenário mudou durante os treinamentos. Após três dias de folga concedidos ao elenco, o grupo retomou as atividades técnicas e táticas. Durante esse período, Neymar participou apenas parcialmente dos trabalhos coletivos e chegou a ficar quatro dias sem treinar com o restante do grupo no CT Rei Pelé, justamente para evitar sobrecarga física.

Diante desse contexto, comissão técnica e representantes do jogador decidiram reavaliar a utilização do atacante na rodada. Embora o atleta tivesse condições físicas de atuar, inclusive como titular, o entendimento foi de que a preservação reduziria o risco de desgaste ou de uma possível lesão.

Na segunda-feira (09/3), Neymar treinou com os jogadores que não foram relacionados para a partida e seguirá realizando atividades nesta terça-feira. O planejamento do clube é que ele alcance o mesmo nível físico do restante do elenco. Assim, espera-se que ele esteja à disposição para o clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (15/3), às 16h, na Vila Belmiro.

Histórico de Neymar pesa na decisão

O cuidado com o camisa 10 também está ligado ao histórico recente do jogador. Afinal, em dezembro, Neymar passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, que ainda está sendo tratado com cautela pelo departamento médico santista. O próprio atleta busca evitar qualquer novo problema físico, especialmente neste momento em que mira a disputa da Copa do Mund.

Apesar da ausência contra o Mirassol, Neymar continua no radar da seleção. O atacante aparece na lista de pré-convocados para os amistosos de março contra França e Croácia. Dessa forma, o clássico diante do Corinthians deve ser a principal oportunidade para mostrar serviço dentro de campo.

Na ocasião, membros da comissão técnica de Ancelotti, entre eles Cláudio Taffarel, Mino Fulco e Francesco Mauri, estarão na Vila Belmiro para acompanhar o desempenho do atacante de perto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.