Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional

A participação de Virginia Fonseca em um desfile da Balenciaga, em Paris, chamou atenção de publicações de moda no Brasil nos últimos dias. Contudo, o que parecia apenas uma presença de celebridade em semana de moda teve estrutura e preparação conduzida por Vini Jr. O namorado da influenciadora cuidou dos principais detalhes para entrada da empresária nesse ambiente internacional.

A própria influenciadora relatou, em entrevista ao voltar ao Brasil, que a participação não surgiu de improviso. O jogador utilizou contatos no universo das grifes para viabilizar a presença dela em uma semana de moda e garantir que ocupasse um lugar na primeira fila do desfile da Balenciaga. Ela esteve ao lado de outras brasileiras convidadas.

O astro organizou de grandes a pequenos detalhes antes da aparição pública de Virginia. Por exemplo, segundo o jornal Extra, ele disponibilizou um relógio de sua coleção pessoal avaliado em mais de R$ 1 milhão para a chegada ao evento. Além disso, providenciou segurança privada e hospedagem na capital francesa durante a viagem.

Relação com marcas de luxo

Quem acompanha o dia a dia de Virginia sabe que moda nunca esteve no eixo central de seu conteúdo. Ainda assim, ela costumava mostrar joias e bolsas de alto valor nas redes sociais, peças que comprou, adquiriu ou recebeu em outras fases da vida pública.

Mesmo com parcerias de grifes internacionais, a empresária nunca marcou presença em desfiles de alto padrão. A participação representou a primeira vez que esse consumo se transformou efetivamente em acesso direto a um evento desse circuito.

Rumores desmentidos

Com a repercussão, vieram também as interpretações e informações equivocadas. Parte das publicações indicou que Virginia assinou contrato com a Balenciaga ou recebeu cerca de R$ 5 milhões para uma campanha da marca, mas as versões não correspondem aos fatos.

Visual com a marca de Vini Jr

Embora as imagens associem à campanha publicitária, o ensaio em questão também partiu do jogador. Isso porque ao notar que os primeiros registros da viagem estavam simples para o alcance do evento, o astro merengue decidiu reforçar a produção. Ele, então, colocou à disposição o videomaker e fotógrafo Douglonez para acompanhar a amada durante a agenda em Paris.

Profissional de confiança, Douglonez trabalhou projetos ligados ao atacante. Ele estava envolvido na concepção visual da última colaboração do jogador com a Nike, além de ter participado do documentário sobre a trajetória do astro. Assim, as fotos e vídeos publicados por Virginia com aparência de campanha foram produzidos por ele.

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Vinícius ainda cuidou da exposição da empresária durante o jantar oferecido pela grife. Isso porque ele conseguiu um espaço reservado, descrito como um “puxadinho” vip, para que Virginia e amigos permanecessem mais à vontade.

A decisão também levou em conta que a influenciadora não fala outros idiomas com fluência, apesar de ter iniciado recentemente aulas de inglês para acompanhá-lo na Copa do Mundo.

