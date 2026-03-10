ASSINE JÁ!
Jogada10

Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional

Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional
Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional -

A participação de Virginia Fonseca em um desfile da Balenciaga, em Paris, chamou atenção de publicações de moda no Brasil nos últimos dias. Contudo, o que parecia apenas uma presença de celebridade em semana de moda teve estrutura e preparação conduzida por Vini Jr. O namorado da influenciadora cuidou dos principais detalhes para entrada da empresária nesse ambiente internacional.

A própria influenciadora relatou, em entrevista ao voltar ao Brasil, que a participação não surgiu de improviso. O jogador utilizou contatos no universo das grifes para viabilizar a presença dela em uma semana de moda e garantir que ocupasse um lugar na primeira fila do desfile da Balenciaga. Ela esteve ao lado de outras brasileiras convidadas.

O astro organizou de grandes a pequenos detalhes antes da aparição pública de Virginia. Por exemplo, segundo o jornal Extra, ele disponibilizou um relógio de sua coleção pessoal avaliado em mais de R$ 1 milhão para a chegada ao evento. Além disso, providenciou segurança privada e hospedagem na capital francesa durante a viagem.

Relação com marcas de luxo

Quem acompanha o dia a dia de Virginia sabe que moda nunca esteve no eixo central de seu conteúdo. Ainda assim, ela costumava mostrar joias e bolsas de alto valor nas redes sociais, peças que comprou, adquiriu ou recebeu em outras fases da vida pública.

Mesmo com parcerias de grifes internacionais, a empresária nunca marcou presença em desfiles de alto padrão. A participação representou a primeira vez que esse consumo se transformou efetivamente em acesso direto a um evento desse circuito.

Rumores desmentidos

Com a repercussão, vieram também as interpretações e informações equivocadas. Parte das publicações indicou que Virginia assinou contrato com a Balenciaga ou recebeu cerca de R$ 5 milhões para uma campanha da marca, mas as versões não correspondem aos fatos.

Visual com a marca de Vini Jr

Embora as imagens associem à campanha publicitária, o ensaio em questão também partiu do jogador. Isso porque ao notar que os primeiros registros da viagem estavam simples para o alcance do evento, o astro merengue decidiu reforçar a produção. Ele, então, colocou à disposição o videomaker e fotógrafo Douglonez para acompanhar a amada durante a agenda em Paris.

Profissional de confiança, Douglonez trabalhou projetos ligados ao atacante. Ele estava envolvido na concepção visual da última colaboração do jogador com a Nike, além de ter participado do documentário sobre a trajetória do astro. Assim, as fotos e vídeos publicados por Virginia com aparência de campanha foram produzidos por ele.

 

 

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Vinícius ainda cuidou da exposição da empresária durante o jantar oferecido pela grife. Isso porque ele conseguiu um espaço reservado, descrito como um “puxadinho” vip, para que Virginia e amigos permanecessem mais à vontade.

A decisão também levou em conta que a influenciadora não fala outros idiomas com fluência, apesar de ter iniciado recentemente aulas de inglês para acompanhá-lo na Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas