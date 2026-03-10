Olímpia-PAR x Palmeiras (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

O Palmeiras encara o Olímpia, do Paraguai, nesta quarta-feira (11/3), às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores Sub-20. O Verdão estreou com goleada e tenta seguir embalado na competição, mas do outro lado terá uma equipe paraguaio que também venceu bem em sua estreia e mira a liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão da NSports, TV Palmeiras e Pluto TV.

Como chega o Olímpia

O Olímpiachega para o confronto contra o Verdão em bom momento. Afinal, os paraguaios venceram o Sporting Cristal, do Peru, por 4 a 1, em Casa Blanca, em sua estreia na competição. Assim, a equipe sabe que bater os brasileiros, atuais vice-campeões, podem elevar a moral para o restante da competição.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras começou bem a Libertadores, ao golear a Universidad Católica-EQU por 5 a 0 na primeira rodada, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Aliás, os gols foram marcados por Heittor (duas vezes) e Eduardo, além de dois contras. Assim, o Verdão tenta se consolidar na chave para garantir uma classificação antecipada e também bater o prinicpal adversário do grupo.

OLÍMPIA-PAR X PALMEIRAS

Libertadores Sub-20 – Primeira rodada

Data e Horário: 8/3/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

OLIMPIA: Insfrán; Aranda, Caballero, Ruíz e Amarilla; Freyres, Leon e Cardozo; Martínez, Barone e Gamarra. Técnico: Juan Manuel Salgueiro Silva.

PALMEIRAS: Luiz Fernando; Luis Saboia, Koné, Benedetti e André Lucas; Coutinho, Ruan Yago e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Victor Gabriel e Heittor. Técnico: Lucas Andrade.

Arbitragem: Sebastian Martínez (ARG)

