Flamengo x Fluminense impulsiona audiência da Globo e bate recorde em 2026

A final do Campeonato Carioca elevou em 30% a audiência da TV Globo na faixa das 18h no Rio de Janeiro. O clássico entre Flamengo e Fluminense, com triunfo rubro-negro nos pênaltis no domingo (8), registrou média de 26 pontos e estabeleceu o melhor índice da emissora em 2026 nesse horário.

A média de 26 pontos alcançou 45% de participação entre os televisores ligados, segundo dados divulgados pela Kantar Ibope Media. O clássico que terminou com o 40º título Estadual do Flamengo ocorreu na faixa horária entre 18h e 20h15.

Conforme mencionado, o resultado representa crescimento de 30% em relação à média da emissora nesse período do dia. Com esse desempenho, a final passou a ocupar o topo das medições de audiência no mercado carioca ao longo do ano.

Pênaltis sustentam audiência

O empate no tempo regulamentar manteve o público diante da televisão até o desfecho, que se prolongou às disputas por pênaltis. A expectativa do título ajudou a preservar o volume de televisores ligados até o encerramento da transmissão, que contou com narração de Gustavo Villani e comentários de Ana Thaís Matos e Júnior.

Segundo o instituto de medição, cada ponto de audiência na Região Metropolitana do Rio corresponde a 49.778 domicílios e 122.054 telespectadores.

Flamengo e Fluminense na seleção do Estadual

Mesmo com o vice-campeonato, o Fluminense teve maior presença na seleção oficial do campeonato. A FERJ anunciou o time ideal do Estadual na noite de segunda-feira, durante evento realizado em uma casa de espetáculos em Copacabana, na zona sul do Rio.

O clube tricolor teve seis jogadores na lista, enquanto o campeão apareceu com dois representantes. Bangu, Botafogo, Madureira, Nova Iguaçu e Vasco da Gama completaram a relação com um nome cada.

O time ideal do campeonato ficou formado por: Fábio; Puma Rodríguez, Matheus Julião, Jemmes e Léo Pereira; Martinelli e Danilo; Lucho Acosta; Pedro, PK e Serna. O técnico escolhido foi Zubeldía.

